Какие города Казахстана туристы любят больше всего

Фото: pixabay

Глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта рассказал, в какие города Казахстана туристы приезжают чаще всего, сообщает Zakon.kz.

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