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Какие города Казахстана туристы любят больше всего

Казахстан туризм города Фото: pixabay
Глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта рассказал, в какие города Казахстана туристы приезжают чаще всего, сообщает Zakon.kz.

За девять месяцев 2023 года Казахстан посетили 834 953 иностранных туриста.

"Возглавляют рейтинг Алматы и Астана, которые обеспечивают 75% потока иностранных туристов. Замыкают пятерку Мангистауская и Атырауская области, а также город Шымкент".Кайрат Садвакасов

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что после введения взаимного безвизового режима с Китаем в Казахстан стали чаще приезжать китайцы.

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