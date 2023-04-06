Моуринью хотят сделать самым высокооплачиваемым тренером мира

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" португальский наставник Жозе Моуринью вскоре может поменять свое место работы. Его хотят видеть в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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По информации итальянского издания Dello Sport, бизнесмены из Саудовской Аравии предложили 60-летнему португальскому специалисту тренировать три команды на выбор: сборную этой страны, "Аль-Наср" с Роналду или "Аль-Ахли". За два года работы Моуринью саудиты готовы выложить 120 млн евро.

На данный момент у Жозе действующий контракт с "Ромой", который истекает летом 2024 года. Он возглавил римлян два года назад. За этот период его подопечные выиграли Лигу конференций УЕФА, переиграв в решающем матче голландский "Фейеноорд" – 1:0.

В нынешнем сезоне клуб Жозе Моуринью уже играет в плей-офф Лиги Европы и в четвертьфинале турнира сыграет с тем же "Фейеноордом". Первый матч состоится 13 апреля в Голландии.

А в итальянском первенстве "Рома" сейчас располагается на пятой строчке, в ее активе 50 очков после 28 туров.