Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Моуринью хотят сделать самым высокооплачиваемым тренером мира

Футбол Контракт Аль-Хилал Фото: Instagram/josemourinho
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" португальский наставник Жозе Моуринью вскоре может поменять свое место работы. Его хотят видеть в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

По информации итальянского издания Dello Sport, бизнесмены из Саудовской Аравии предложили 60-летнему португальскому специалисту тренировать три команды на выбор: сборную этой страны, "Аль-Наср" с Роналду или "Аль-Ахли". За два года работы Моуринью саудиты готовы выложить 120 млн евро.

На данный момент у Жозе действующий контракт с "Ромой", который истекает летом 2024 года. Он возглавил римлян два года назад. За этот период его подопечные выиграли Лигу конференций УЕФА, переиграв в решающем матче голландский "Фейеноорд" – 1:0.

В нынешнем сезоне клуб Жозе Моуринью уже играет в плей-офф Лиги Европы и в четвертьфинале турнира сыграет с тем же "Фейеноордом". Первый матч состоится 13 апреля в Голландии.

А в итальянском первенстве "Рома" сейчас располагается на пятой строчке, в ее активе 50 очков после 28 туров.

Читайте также

Асу Алмабаев подтвердил, что подписал контракт с UFC

Сборная Казахстана поднялась в новом рейтинге FIFA

Полузащитнику "Аякса" Клаасену разбили голову зажигалкой

Куандык Шынасилов
Жозе Моуринью
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления