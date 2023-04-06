Тюльпаны под угрозой: казахстанцы бездумно срывают цветы

С приходом весны в пустынях, степях и горах начинают цвести краса и гордость Казахстана – тюльпаны. Это подталкивает людей на необдуманные поступки. К примеру, в Туркестанской области любители прекрасного заехали на машине в поле, чтобы собрать букет, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Ботанического сада Алматы в связи с этим выступили с заявлением.

"К сожалению, сейчас в Туркестанской области сложилась критическая ситуация. Очевидцы засняли на видео факты бездумного отношения к этим растениям в дикой природе. А ведь это не только очень красивое, но также хрупкое и нежное растение", – говорится в сообщении.

В полиции области отреагировали на публикацию и уточнили, что на сегодняшний день ведется работа по установлению личности граждан.

Также сказано, что именно тюльпаны флоры междуречья Урала и Волги стали родоначальниками практически всех культурных видов, в том числе – знаменитых голландских тюльпанов.

Но, в отличие от культурных, дикие тюльпаны размножаются в основном семенами, а не луковицами. Тюльпаны появились на территории современного Казахстана более 10 млн лет назад. В мире существует более 3000 сортов культурных тюльпанов. И большая их часть — "потомки" казахстанских видов растений.

Всего в Казахстане произрастает 35 видов диких тюльпанов и практически половина из них являются редкими и исчезающими (18 видов этого рода занесены в Красную книгу Казахстана).

"Кроме того, требует государственной охраны тюльпан Грейга (Tulipa greigii), который называют "королем тюльпанов", ведь он является прародителем 300 современных сортов, а также тюльпан Регеля (Tulipa regelii) – самый редкий и необычный тюльпан Казахстана. Среди редких числится тюльпан Альберта (Tulipa alberti), тюльпан Зинаиды (Tulipa zenaidae), тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и другие уникальные виды тюльпанов".​

В стремлении сделать красивые фотографии, собрать букет или просто ради забавы люди срывают тюльпаны, не давая им возможности образовать семена, добавляют специалисты.

В результате нарушается естественное возобновление популяций, сокращается ареал произрастания этих растений. А так как большая часть дикорастущих тюльпанов размножаются не луковицами, а семенами, сорванный тюльпан пропадает безвозвратно.

Впервые сеянец тюльпана зацветает на 10-12 году жизни. Призываем помнить, что, срывая дикий тюльпан, вы уничтожаете не только один конкретный цветок, но и целые поколения тюльпанов, которые могли бы вырасти из семян этого цветка.

Стоит отметить, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность.

"339 статья УК РК​ предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. За это грозит штраф до 3000 МРП (9​ 189​ 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества", – говорится в публикации.