Предложение создать кенесы в Казахстане раскритиковали депутаты

Депутаты Мажилиса раскритиковали норму о создании кенесов в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах. Такая норма содержится в проекте закона "О местном самоуправлении в РК". Этот институт депутаты назвали лишним и "порождающим троевластие", сообщает Zakon.kz.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков сообщил, что законопроектом предусматривается образование путем открытого голосования граждан, органа местного самоуправления на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – кенес.

"Количество членов кенеса будет зависеть от численности проживающих граждан и количества населенных пунктов в сельском округе. При этом в кенесе будет обеспечено представительство от каждого населенного пункта, входящего в состав сельского округа. Должность председателя кенеса будет постоянной и оплачиваемой из местного бюджета (в справочной информации к проекту закона сказано, что приравнивается к заработной плате руководителя структурного подразделения аппарата акима сельского округа. Примерно речь идет о 265 тыс. тенге. – Прим. ред.). На уровне городов областного и республиканского значения, столицы будет создан орган местного самоуправления – кенес городского самоуправления". Бауыржан Омарбеков

Он также добавил, что для формирования кенеса городского самоуправления территория городов подразделяется на избирательные округа и участки согласно Конституционному закону РК "О выборах в Республике Казахстан".

"Кенес будет утверждать бюджет и перечень платных работ и услуг, которые аппарат акима будет оказывать гражданам. Все решения кенеса будут не просто решениями, отраженными в протоколе, а решениями в виде нормативно-правовых актов и будут подлежать обязательному исполнению на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Предусматривается, что решения кенеса могут быть отменены самим кенесом, акимом района, а также в судебном порядке". Бауыржан Омарбеков

Однако депутаты Мажилиса подвергли данную норму жесткой критике.

Депутат Едил Жанбыршин указал на риски возникновения конфликта между акимом и кенесом.

С ним солидарен депутат Мурат Абенов.

"Мы унитарное государство. Нужно учитывать особенности каждого населенного пункта. Есть две разные власти. Аким – представитель исполнительной власти, а это – представительная власть. Все перемешали. Скандал начнется еще на этапе формирования кенеса. Неправильно расписаны взаимоотношения между акимом и председателем кенеса. Вот тогда поднимется сыр-бор! Мы усилим кенес, а если они не будут исполнять законы нашей страны? Что будем делать, если они вдруг скажут: "Мы будем делать по-своему", "Распределим бюджет по своему усмотрению", "Не будем принимать акима"? Появятся аулы, не подчиняющиеся районному центру, области. Особенно на границе. Нужно быть очень осмотрительными. Считаю, что нужно пересмотреть". Мурат Абенов

Депутат Никита Шаталов в целом задался вопросом, зачем Казахстану этот "дополнительный какой-то абсолютно чужеродный институт для города, так как кенес изначально придумывался как такой мини-маслихат для сельского округа".

Депутат Ерлан Стамбеков поддержал коллегу по палате. Он отметил, что в философии есть методология, которая называется "Лезвие Оккамы" – это методологический принцип, в кратком виде гласящий: "Не следует множить сущее без необходимости".

"В данном случае прослеживается вот это желание множить ненужную сущность. На мой взгляд, сегодня в системе управления народовластия высшим органом, допустим, в городах Алматы, Астана могут быть маслихаты. Мы возвращаемся к одномандатным округам, это значит, что представительство народа исполняется в полной мере... То, что предлагается, это уже будет троевластие какое-то народное, и у каждого будет свой мандат и это будет противоречие, которое мы создадим на ровном месте". Депутат Ерлан Стамбеков

Напомним, что проект закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", а также сопутствующий законопроект разработан МНЭ в реализацию поручений главы государства и Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года.

Документом также предлагается расширить обязанности акимов сел.