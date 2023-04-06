В министерстве обороны РК продемонстрировали современный подход к ведению боевых действий

В Гвардейском гарнизоне, на учебном полигоне Матыбулак регионального командования "Юг", 6 апреля состоялся заключительный этап исследовательского тактического учения "Көкжал-2023", сообщает Zakon.kz.

Для наблюдения за проведением практических действий на полигон прибыл Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Для отработки учебно-боевых задач в рамках учения были сформированы мобильные группы, которые вошли в состав ротных тактических групп. В течение недели подразделения отрабатывали новые тактические приемы и способы ведения боевых действий. Особое внимание было уделено боевому применению подразделений артиллерии и армейской авиации. Исследовательское учение прошло под руководством командующего войсками регионального командования "Юг" генерал-майора Мереке Кучекбаева.





Фото: пресс-служба МО РК





Одной из исследовательских целей данного учения ставилось определение оптимального состава мобильных огневых групп исходя из огневых и маневренных возможностей различных средств поражения. Изучена их способность в кратчайшие сроки целесообразно и эффективно реагировать на изменение обстановки.

Особенность применения артиллерии на данном учении заключалась в том, что огневые средства использовались по-взводно на рассредоточенных огневых позициях. Практика показывает, что даже одна самоходная установка способна нанести значительный урон в живой силе и эффективно поддержать действия мелких подразделений.





Фото: пресс-служба МО РК





Так же прошли апробацию новые способы поражения бронеобъектов противника на дальних подступах средствами противотанковой артиллерии.

"С учетом развития военного искусства и происходящих за последние несколько лет действий на театрах военных действий мы выработали новые подходы к применению артиллерийских, танковых, механизированных и других подразделений с учетом опыта и анализа современных вооруженных конфликтов. – отметил командующий войсками РгК "Юг" генерал-майор Мереке Кучекбаев. – В ходе проведения опытно-исследовательского тактического учения мы поставили перед собой цель отойти от классических и стандартных приемов и апробировать новые".





Фото: пресс-служба МО РК





Как отметил командующий войсками регионального командования "Юг", исследовательские цели учения были достигнуты, личный состав подразделений получил практический опыт. В дальнейшем данные действия будут отрабатываться в ходе боевой подготовки в летнем учебном периоде.





Фото: пресс-служба МО РК



