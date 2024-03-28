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Министр обороны проверил боевую и мобилизационную готовность Сарыозекского гарнизона

Министр обороны проверил боевую и мобилизационную готовность Сарыозекского гарнизона, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:58 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков провел совещание с руководящим составом в Сарыозекском гарнизоне. Выездное оперативное совещание командного состава Вооруженных сил состоялось на базе регионального командования "Юг", сообщает Zakon.kz.

В его работе приняли участие главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками РгК, родов войск. Начальники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба и Вооруженных сил – в режиме видеоконференцсвязи.

На совещании были подведены результаты деятельности Сухопутных войск Вооруженных сил за первый квартал 2024 года. С докладами по соответствующим направлениям выступили заместители главнокомандующего Сухопутными войсками.

"Проанализировано состояние боевой и мобилизационной готовности, предложены меры по ее совершенствованию. Рассмотрено состояние профессиональной и командирской подготовки офицеров тактического звена. Уделено внимание вопросам организации подготовки подразделений территориальной обороны".Пресс-служба Минобороны РК

Озвучены итоги работы по повышению воинской дисциплины и правопорядка. Речь также шла об организации хранения и обеспечении сохранности материальных средств. Рассмотрены меры по совершенствованию мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов.

Заслушан доклад главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Асана Жусупова по общеслужебной деятельности. Главком акцентировал внимание на проблемных вопросах. Он также озвучил предложения по повышению эффективности деятельности самого многочисленного вида Вооруженных сил.

Министр обороны проверил боевую и мобилизационную готовность Сарыозекского гарнизона, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:58

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Руководитель оборонного ведомства рассказал о перспективах развития военной и жилищно-коммунальной инфраструктуры Вооруженных сил. В позитивном ключе он отметил работу по восстановлению казарменного фонда, обустройству и оборудованию парка танкового полка в Сарыозекском гарнизоне.

При подведении итогов министр обороны во главу угла поставил создание социально-бытовых условий для офицерского состава и военнослужащих по контракту. Он поручил развернуть в гарнизоне филиал Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.

"Воинские части гарнизона находятся в отрыве от крупных населенных пунктов. Значит, нам самим необходимо позаботиться об организации культурно-досуговых мероприятий, кинопроката, кружков и секций для детей военнослужащих. От этих факторов во многом зависит боевой дух личного состава", – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Он также заявил о необходимости поддержания высокого уровня взаимодействия с представителями местной исполнительной власти, депутатами районных и областного маслихатов в решении вопросов, связанных с ремонтом, эксплуатацией объектов военной инфраструктуры, с проведением работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

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17 февраля 2024 года министр обороны проинспектировал воинские части Шымкентского гарнизона. Руслан Жаксылыков и аким Шымкента Габит Сыздыкбеков обсудили вопросы сотрудничества в области строительства, ремонта и эксплуатации объектов военной инфраструктуры.

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