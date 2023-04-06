Обзор: как и на каких условиях можно осуществить денежные переводы из Казахстана в Россию

Как часто вы сталкиваетесь с проблемой перевода денежных средств из РК в РФ? После ряда раундов санкций США и ЕС, наложенных в отношении РФ, несмотря на попытки банков обойти запреты, осуществлять денежные переводы все еще непросто. Но можно, если учесть нюансы, сообщает Zakon.kz.

Еще в мае 2022 года американские и европейские сервисы Paysend, WesternUnion, MoneyGram, Wise, OFX, PayPal, TransferGo приостановили свою деятельность в России из-за санкций.

Таким образом, те, кто находится в настоящее время в Казахстане – переехавшие россияне или казахстанцы, ведущие бизнес с российскими компаниями, или отправляющие деньги находящимся там родственникам и друзьям, выискивают способы для конвертации тенге в рубли и перевода денежных средств в РФ.

Для этого им осталось совсем немного вариантов. На текущий момент можно перевести деньги из Казахстана в Россию без открытия счета в банке через системы денежных переводов: Contact, UNIStream, "Золотая корона", Western Union Online и MoneyCram; через отделения банков или онлайн. Рассмотрим некоторые из вариантов.

Вариант перевода и получения денежных средств через Halyk

Клиенты Halyk bank могут переводить деньги онлайн через приложение Halyk Homebank с помощью систем международного денежного трансфера – "Золотая корона", Western Union Online и MoneyCram.

Как сообщается на сайте банка, тарифы по розничному обслуживанию физических лиц на международные переводы, осуществляемые без открытия счета в системе Western Union, для ряда стран ЕС, в ОАЭ, в Турцию, Китай, ряд стран Юго-Восточной Азии и в Россию. Здесь у банка существуют разные варианты тарифов, но не по всем проводятся переводы в РФ.

Например, по тарифу "Срочный" перевод возможен. При переводе денежных средств по данному тарифу из Казахстана в Россию и Узбекистан предусмотрена комиссия: до 76 тыс. тенге – 1100 тенге, от 76 тыс. тенге и выше – от 1500 тенге и выше, в зависимости от суммы перевода.





Переводы по системе Money Gram: комиссия составляе от 1 до 5% от суммы перевода.



Перевести деньги через "Золотую корону" можно двумя способами: скачать мобильное приложение KoronaPay или посетить ближайшее отделение банка, где через менеджера и кассу можно осуществить перевод по "Золотой короне", или через Halyk Homebank (но в этом случае нужно, конечно, открыть счет или завести карту в Halyk).

Если вы отправляете деньги через "Золотую корону" (через отделения Halyk bank), то сумма не должна превышать 10 тыс. долларов. Если отправка осуществляется в рублях, то, как сообщается на сайте Halyk bank, комиссия составляет 5% от суммы перевода. Если в тенге, то 1%. Однако отправка перевода с конвертацией в момент отправки составляет 0%.

Если деньги отправляются из России в Казахстан или в другие страны – Узбекистан, Беларусь, Молдову, Азербайджан или Грузию, то согласно тарифной сетке на KoronaPay, для базовых переводов по специальному тарифу, которые исполняются в рублях, комиссия составляет 0,495% от суммы базового перевода + 99 рублей, но не менее 124 рублей за каждый базовый перевод. По общим тарифам: 0,99% от суммы базового перевода + 99 руб., но не менее 149 руб. за каждый базовый перевод.

Перевод, осуществляемый РНКО "Платежный центр", за исключением базового перевода, в пользу получателя физического лица, находящегося на территории вышеупомянутых стран: для переводов по специальному тарифу в рублях – 0,495% от суммы перевода, но не менее 25 руб. за каждый перевод; по общему тарифу – 0,99% от суммы перевода, но не менее 50 руб. за каждый перевод. При этом ни в первом случае, ни во втором не предусмотрена комиссия за конвертацию.

Halyk bank также является оператором платежной системы денежных экспресс-переводов системы Faster. Участие банков-партнеров в данной системе осуществляется на основании Договора о сотрудничестве. Здесь есть условие: денежные переводы не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской или инвестиционной деятельности, осуществлением валютных операций, требующих получения лицензии, регистрационного свидетельства и пр.

Денежные переводы осуществляются в тенге, долларах, евро и рублях. Комиссионное вознаграждение за осуществление денежного перевода и доп. услуги взимается только с отправителя согласно тарифной сетке банка. Тарифы при переводе средств разнятся в зависимости от валюты и объема пересылаемых средств.



Вариант перевода и получения денежных средств через Kaspi

Как отмечено в мобильном приложении Kaspi.kz, по правилам международных систем Visa и MasterCard перевести деньги в ряд стран, в том числе и в Россию, с Kaspi Gold нельзя. Однако из России отправить рубли на рублевый счет в Kaspi Gold можно через корреспондентский счет Kaspi.kz в "Райффайзенбанке" (г. Москва). Рубли будут автоматически сконвертированы по текущему курсу в тенге. Перевод займет до 5 рабочих дней.

Вариант перевода денежных средств через Fortebank

Fortebank в результате сотрудничества с розничными сетями – "Связной", "Евросеть", МТС и др. – осуществляет денежные переводы в ряд стран, в том числе и в Россию, через "Золотую корону" по тарифу 0,99%. Однако при возврате перевода комиссия не возвращается.

Клиентам предлагается и сервис по быстрым карточным переводам UnionPay. Переводы отправляются как на карты казахстанских банков, так и на карты зарубежных банков, кроме Китая (над системой переводов в КНР пока ведется работа). Максимальная сумма перевода в другие страны: за 1 перевод – не более 3 тыс. долларов, суммарно за сутки – не более 10 тыс. долларов. Тариф для физических лиц на переводы в рублях составляет 0,25% от суммы, минимально – 2500 тенге, максимально – 55 тыс. тенге.

Вариант перевода денежных средств через Нурбанк

Ранее действующие переводы по системе Western Union в настоящее время в банке приостановлены.

Денежные переводы по системе Contact возможны между физическими лицами без открытия счета в РФ и др. страны СНГ, в дальнее зарубежье – в рублях, долларах и тенге. Скорость доставки занимает до 15 минут. Время выдачи зависит от разницы часовых поясов пунктов отправления и получения, а также режима работы банка-получателя. Для отправки перевода необходимо обратиться в отделение банка. Комиссия взимается согласно тарифам Contact, но выяснить детали можно только у менеджера банка при отправлении денег.

Можно воспользоваться и международной системой денежных переводов UNIStream. Отправка денежных средств осуществляется также в отделении банка. Детали по тарифной сетке также раскрываются лишь при непосредственном обращении к менеджеру банка.

К слову, перевод по данной системе возможен и через Kazpost. При регистрации на сайте Kazpost пользователя перекидывает на сайт unistream.ru. Комиссия за перевод – 0%. Получение наличных осуществляется в пунктах UNIStream.

Вариант перевода денежных средств через Freedom Bank

Freedom finance bank также пользовался системой UNIStream. Однако с 30.06.2022 года данная система быстрых денежных переводов в банке недоступна по техническим причинам.

Банк предлагает переводы через "Золотую корону". При переводе средств в Россию, Грузию, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан, Азербайджан и Молдову тариф составляет 1%. В целом банк осуществляет переводы в тенге, долларах, евро и рублях. Однако переводы в РФ осуществляются только в тенге.

Вариант перевода денежных средств через Банк ЦентрКредит

Можно перевести свои деньги и через Банк ЦентрКредит по принципу международных переводов в системе SWIFT. Интересно, что здесь нет ограничений по сумме перевода, а получателем денег может быть как физическое, так и юридическое лицо. У БЦК в России банком-корреспондентом является АО "Райффайзенбанк". При отправлении по системе SWIFT необходимо учитывать комиссию банков-корреспондентов/посредников/бенефициаров, так как перевод в банк получателя поступает за минусом суммы комиссий банков-посредников.

Переводы по системе Western Union, в БЦК так же, как и в других казахстанских банках, приостановлены, поскольку платежная система Western Union остановила проведение денежных переводов в России с 24 марта 2022 года.

Впрочем, можно осуществить перевод денег через систему "Золотая корона". Условия аналогичны описанным выше – через систему Korona pay.

Вариант перевода денежных средств через ВТБ (Казахстан)

ВТБ (Казахстан) осуществляет переводы физических лиц в любой банк России. Для того чтобы совершить перевод, клиенту необходимо открыть счет в банке в российских рублях. Его можно открыть в отделении, либо через мобильное приложение VTB KZ Online.

Как отмечено в социальных сетях банка, комиссия ВТБ за перевод в пользу клиентов российского ВТБ (ПАО) составит: через приложение – 0,05% (минимум 600 тенге), через отделение – 0,5% (минимум 5000 тенге). Комиссия ВТБ за перевод в пользу других российских банков: через приложение – 0,2% (минимум 1000 тенге), через отделение – 1% (минимум 5000 тенге).

По данным на сайте банка, с декабря прошлого года ВТБ (Казахстан) запустил цифровые карты платежной системы "Мир". С марта клиенты банка в Казахстане могут оформить ее физическую версию. Стоимость выпуска пластиковой карты – 2000 тенге, цифровой – бесплатное. Обслуживание карты бесплатное. Комиссия за снятие средств с карт "Мир" ВТБ в банкоматной сети и кассах банка составит 1% от суммы снятия, в других банках за пределами республики – 1,5%. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.

Напомним, в декабре 2022 года Минфин США разъяснил регулятору в Казахстане, что не возражает против использования карт "Мир" частными лицами. Хотя ранее зарубежные банки получили предупреждение от американского ведомства, что обслуживание таких карт грозит попаданием под вторичные санкции. В результате чего ВТБ начал выпуск виртуальных карт "Мир", с которых можно снять наличные в банкоматах с комиссией 1%.

Вариант перевода денежных средств через Вereke Bank

Как отметили на запрос Zakon.kz в Bereke bank (в недавнем прошлом – "Сбербанк Казахстан", казахстанская "дочка" российского "Сбербанка"), в настоящее время клиенты банка могут осуществлять перевод средств в РФ через мобильное приложение банка или его Web-версию на сайте банка. Перевод возможен только по реквизитам на несанкционные банки. За перевод средств банком установлен тариф 0,1% от суммы, минимум – 1200 тенге. Дополнительные комиссии со стороны банка не взимаются. Лимит на проведение операции в сутки составляет 4 200 000 тенге.

Напомним, в марте 2023 года Bereke Bank перестал выдавать деньги с карт "Мир", выпущенных подсанкционными российскими банками. Что касается ранее выпущенных банком карт "Мир", то на текущий момент они используются в собственной сети банка, а также в инфраструктуре несанкционных банков РФ согласно тарифам, установленным банком. Также карточки "Мир", выпущенные несанкционными банками РФ, могут обслуживаться в банкоматах и POS-терминалах Bereke Bank.

Немного статистики

Статистика главного финансового регулятора страны фиксирует, что в целом сумма денежных переводов значительно снизилась. В сравнении с февралем 2022 года количество отправленных денежных переводов и объем операций сократились на 8,4% и 7,9%, соответственно.

Однако при этом объем денег, отправленных через системы международных денежных переводов, в феврале 2023 года составил 183,5 тыс. транзакции на сумму 64 млрд тенге. По сравнению с январем 2023 года наблюдается рост количества переводов на 18,6% и объема операций на 18,2%. Одной из основных причин роста денежных переводов является переезд граждан РФ в связи с началом спецоперации на Украине и частичной мобилизации в России.

По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж, как и в прошлом году, лидирует Турция – 18,7 млрд тенге (доля – 31,4%); на втором месте все еще находится Россия – 15 млрд тенге (доля от общей суммы – 25,2%); третье место занимает Узбекистан – 10,1 млрд тенге (доля – 17,0%).

Источник: Национальный банк РК

В разрезе валют основная доля отправленных переводов через системы денежных платежей проводилась все-таки в долларах – доля от общего количества отправленных переводов составляет 38,5%, доля от общего объема отправленных переводов – 64,0%; в казахстанских тенге (48,9% и 27,6%, соответственно).



В заключение хотелось бы напомнить, что система переводов SWIFT работает во многих казахстанских банках. Проблема лишь в том, что в самой России из-за санкций осталось не так много банков, которые проводят SWIFT-переводы. Но даже там, где еще действует система SWIFT, тоже есть свои нюансы: одни банки больше не открывают новые счета в валюте, другие просят оформить карту с премиум-тарифом, обслуживание которой стоит не менее 1,5 тыс. рублей в месяц. Поэтому казахстанские банки, осуществляющие SWIFT-переводы, сотрудничают в основном с "Райффайзенбанком".

Итак, для того чтобы отправить деньги из Казахстана в Россию, можно рассмотреть целый ряд вариантов, но в целом все они сводятся к банковским переводам, электронным системам платежей и трансфертным международным компаниям. Транзакции между двумя странами проводятся, несмотря на санкции. Другое дело, что можно выбрать, где дешевле.