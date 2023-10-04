В какие страны и почему увеличились денежные переводы из Казахстана

Жители Казахстана в августе резко увеличили объем средств, отправленных за рубеж через системы денежных переводов. По мнению аналитиков, рост переводов за границу в последнем месяце лета может носить сезонный характер. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Согласно статистике Нацбанка Казахстана, в августе 2023 года казахстанцы отправили за рубеж при помощи систем международных денежных переводов (СМДП) 98,8 млрд тенге, что на 11,5% больше июльского показателя. Объем переводов рос и в июле, но гораздо медленнее – всего на 1,3% за месяц.

"Более 80% августовского прироста обеспечили три страны: Турция (+4,4 млрд тенге), Россия (+2,5 млрд тенге) и Узбекистан (+1,3 млрд тенге). Наиболее вероятными причинами роста денежных переводов казахстанцев в эти страны могли выступить подготовка к старту нового образовательного сезона, покупка недвижимости, оплата медицинских счетов, поддержка близких членов семей и родственников". Аналитики АФК

Несмотря на рост в августе объема денежных переводов из Казахстана в Узбекистан, доля переводов в эту страну снизилась за месяц с 36,5% до 34,1%, свидетельствует статистика Нацбанка. При этом доли переводов из Казахстана в Россию и Турцию выросли на 0,2 и 2,6 процентных пункта, до 22,7% и 20,9%, соответственно. Рост активности казахстанцев в августе происходит не первый год и совпадает с периодом платежей за обучение в зарубежных вузах, отмечают в АФК. "При этом августовский рост мог носить разовый характер, поскольку в сентябре спадает необходимость оплаты за образование, что сопровождается снижением зарубежной активности казахстанцев. Такое мы, в частности, наблюдали последние два года подряд – после августовского роста в сентябре переводы за рубеж падали". Аналитики АФК Финансист Расул Рысмамбетов в свою очередь связывает ускорения роста объемов денежных переводов за рубеж, в Узбекистан и в Россию, с несколькими факторами. "Во-первых, в Казахстане немало релокантов из России. Во-вторых, многие российские компании часть штата перевели в Россию или в Узбекистан. Я думаю, что они могут иногда маскировать корпоративные переводы под переводы между физлицами. Кроме того, не все переехали семьями. Кто-то переехал один, а семьи в России остались или кого-то перевели в Узбекистан. Или, допустим, глава семейства работает в Алматы и держит семью в Ташкенте, потому что там подешевле". Расул Рысмамбетов. Эксперт полагает, что такая ситуация будет сохраняться, если только в России не начнется новая волна мобилизации. Также по его мнению, есть еще один фактор влияющий на рост объема денежных переводов. "Надо отметить, что под переводы между физлицами иногда маскируется небольшая международная торговля. То есть, какие-то интернет-магазины могут принимать оплату в Казахстане и потом ее уже конвертировать в рубли и отправлять в Россию". Расул Рысмамбетов. Банки Казахстана и "Казпочта" предоставляют своим клиентам услуги по переводам денег через "Золотую корону", Western Union, Contact, Faster, MoneyGram и иные системы международных денежных переводов. Абсолютным лидером при отправке средств за рубеж является сервис "Золотая корона", который занимает в Казахстане более 80% этого рынка.

Отправлять переводы казахстанцы предпочитают в долларах (63,5% от общего объема отправленных переводов в августе), а также в тенге (29%).