Предприниматели Алматинской области по выгодной цене начали заключать договора с БАК
Отмечается, что особое внимание уделяется оказанию практической помощи предпринимателям за счет устранения административных барьеров и искусственной волокиты, препятствующих развитию бизнеса.
"6 апреля сотрудниками Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области совместно с акиматом Енбекшиказахского района, Управлением сельского хозяйства, Филиалом БАК им. Д. Кунаева РГП на ПХВ "Казводхоз" проведена встреча с крестьянами региона по обсуждению исполнения рекомендации проведенного тематического антикоррупционного мониторинга в сфере ирригационных сетей", – указано в сообщении.
Фото: Антикор Алматинской области
На основании проведенного мониторинга сферы деятельности ирригационных сетей выработаны следующие рекомендации:
- Создать единого оператора водного хозяйства Алматинской области с передачей на его баланс всех оросительных сетей, утверждением единого тарифа по согласованию с сельхозтоваропроизводителями определением обязанностей по содержанию каналов.
- Совместно с прокуратурой, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и Департаментом государственных доходов области инициировать проверку в деятельности СПК.
- Совместно с БАК с учетом анализа его возможностей в текущем году обеспечить прямое заключение договоров с крестьянскими хозяйствами по подаче поливной воды.
На основании рекомендаций Антикоррупционной службы в области создан единый оператор водного хозяйства Алматинской области в виде коммунального предприятия "Алматы ОблВодХоз" с передачей на его баланс всех оросительных сетей – порядка 680 км.
Большой Алматинский канал имени Динмухамеда Конаева начал заключать договора напрямую с крестьянскими хозяйствами с установленным тарифом 0,7 тенге за 1 м3 на 2023 год.
Стоит отметить, что ранее между БАК и крестьянами существовали сельскохозяйственные кооперативы, которые подавали воду по 20-28 тысяч тенге за гектар, что в среднем составляет более двух тенге за м3.