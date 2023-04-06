Предприниматели Алматинской области по выгодной цене начали заключать договора с БАК

Эта мера удешевит областному бизнесу полив земель. В рамках реализации поручений главы государства по защите добросовестного бизнеса от незаконного вмешательства со стороны госорганов Антикоррупционной службой ведется системная работа, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что особое внимание уделяется оказанию практической помощи предпринимателям за счет устранения административных барьеров и искусственной волокиты, препятствующих развитию бизнеса.

"6 апреля сотрудниками Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области совместно с акиматом Енбекшиказахского района, Управлением сельского хозяйства, Филиалом БАК им. Д. Кунаева РГП на ПХВ "Казводхоз" проведена встреча с крестьянами региона по обсуждению исполнения рекомендации проведенного тематического антикоррупционного мониторинга в сфере ирригационных сетей", – указано в сообщении.

Фото: Антикор Алматинской области

На основании проведенного мониторинга сферы деятельности ирригационных сетей выработаны следующие рекомендации:

Создать единого оператора водного хозяйства Алматинской области с передачей на его баланс всех оросительных сетей, утверждением единого тарифа по согласованию с сельхозтоваропроизводителями определением обязанностей по содержанию каналов. Совместно с прокуратурой, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и Департаментом государственных доходов области инициировать проверку в деятельности СПК. Совместно с БАК с учетом анализа его возможностей в текущем году обеспечить прямое заключение договоров с крестьянскими хозяйствами по подаче поливной воды.

На основании рекомендаций Антикоррупционной службы в области создан единый оператор водного хозяйства Алматинской области в виде коммунального предприятия "Алматы ОблВодХоз" с передачей на его баланс всех оросительных сетей – порядка 680 км.

Большой Алматинский канал имени Динмухамеда Конаева начал заключать договора напрямую с крестьянскими хозяйствами с установленным тарифом 0,7 тенге за 1 м3 на 2023 год.

Стоит отметить, что ранее между БАК и крестьянами существовали сельскохозяйственные кооперативы, которые подавали воду по 20-28 тысяч тенге за гектар, что в среднем составляет более двух тенге за м3.