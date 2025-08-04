На реконструкцию тепломагистрали Уральска выделено 2,5 млрд тенге

В рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению граждан бесперебойным теплом в Казахстане ведется системная модернизация инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим из резерва правительства выделено порядка 2,5 млрд тенге на завершение реконструкции 3,9 км магистральных тепловых сетей Уральска.

"Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства 4 августа 2025 года.

Строительно-монтажные работы по проекту реконструкции тепломагистрали №2 от коллектора ТЭЦ до опуска в районе ТЦ "Сити Центр" начались в 2024 году. Данный участок тепломагистрали введен в эксплуатацию в 1987 году. За этот период подъемные железобетонные конструкции, запорная арматура подверглись серьезному износу.

По данным акимата Западно-Казахстанской области, реконструкция на участке будет завершена до начала отопительного сезона 2025-2026 годов.

Реализация проекта позволит снизить износ тепловых сетей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты.

В целом протяженность тепловых магистральных сетей Уральска составляет 249 км. Ввод в эксплуатацию был осуществлен в 70-80 годах прошлого века. В настоящее время износ составляет 50%. Модернизации инфраструктуры уделяется особое внимание. Ремонтные работы продолжаются.

Фото: primeminister.kz

30 июля 2025 года стало известно, что правительство выделило 1 млрд тенге на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области.