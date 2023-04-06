Январь 2022 года: экс-начальника ДКНБ Алматинской области приговорили к 6 годам заключения
Суд установил, что К., будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшие место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента и покинуть административное здание.
Кроме того, он приказал уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия.
По мнению суда, впоследствии это повлекло к захвату здания ДКНБ (иные обстоятельства не могут быть разглашены ввиду грифа "секретно").
"К. был признан виновным по ч. 4 статьи 362 и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет". Пресс-служба Талдыкорганского городского суда
Внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении К. специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в суд поступило дело Арыстанбека Мухамедиулы.