Дело Арыстанбека Мухамедиулы поступило в суд

Принято к производству суда №2 района "Байқоңыр" уголовное дело по обвинению Мухамедиулы А., Нұразхан А.Ш., Кошенова А.К. и Садвакасовой А.Т. по обвинению в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.





"Главное судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено на 17 апреля 2023 года в 10:00 в открытом судебном заседании", – говорится в сообщении суда №2 района Байқоңыр города Астаны.

29 мая 2022 года стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

16 июля по делу Арыстанбека Мухамедиулы был выявлен еще один эпизод хищения. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

26 августа появились новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы. В Антикоррупционной службе рассказали, что расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

17 января 2023 года в Специализированном межрайонном следственном суде Астаны сообщили, что Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на месяц.

24 января стало известно, что по делу Арыстанбека Мухамедиулы задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана. По данным Антикора, Алмаз Нуразхан в сговоре с Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".