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В Минобороны прокомментировали информацию о "поставке военной техники" в РФ

В Минобороны прокомментировали информацию о "поставке военной техники" в РФ Фото: Zakon.kz
В Министерстве обороны РК назвали фейком информацию о том, что Казахстан начал поставлять военную технику в Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "StopFake!".

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, снятое 6 апреля 2023 года в Карагандинской области, на котором перевозят военную технику. Подпись информирует, что таким образом ее поставляют в Россию.


В Минобороны прокомментировали информацию о

Фото: stopfake.kz


В Министерстве обороны Казахстана опровергли это сообщение.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники", — сообщили в ведомстве.

В феврале этого года в соцсетях уже распространялась фейковая информация об отправке казахстанской военной техники в Украину.

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