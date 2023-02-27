В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину

Фото: скриншот видео

В Министерстве обороны заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

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