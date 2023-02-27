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В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину

В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину Фото: скриншот видео
В Министерстве обороны заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, видео является архивным, бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении.

"С 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники", – сообщили в Министерстве обороны РК".

Ранее в Сети рассылали фейк об отравлении химией казахстанского неба. 

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В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
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