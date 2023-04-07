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Большегруз с серной кислотой опрокинулся на трассе в ВКО

Большегруз с серной кислотой опрокинулся на трассе в ВКО Фото: Zakon.kz
В Восточном Казахстане после ДТП из цистерны грузовика, упавшего в кювет, вылилась серная кислота, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в результате столкновения с легковым автомобилем, передает Astana TV.

Грузовик сильно пострадал, но жертв, к счастью, нет. Пострадал водитель легковушки. Скорая доставил его в больницу.

"67-летний водитель ВАЗ 21214 не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение автомобиля с грузовиком. Данное нарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение прав на управление автомобилем на срок до шести месяцев". Пресс-служба ДП ВКО

На месте аварии специалисты областного Департамента экологии взяли пробы почвы. Им предстоит выяснить, насколько опасная кислота просочилась в грунт.


"Транспортное средство перевозило всего 25 тонн серной кислоты. Из них порядка трехсот литров было разлито на рельеф местности. Необходимо отметить, что от места участка до ближайшего населенного пункта 5 км, иных водных объектов также на участке отсутствует". Главный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров

Место разлива обработали известью. Вылили около 10 тонн. Экологи говорят, при взаимодействии с ней серная кислота превратится в обычный гипс. И его легко будет убрать.

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
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