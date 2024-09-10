В Астане серная кислота вылилась из цистерны грузового поезда из России

Цистерна с серной кислотой "протекла" на железнодорожных путях в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, инцидент произошел сегодня, 10 сентября 2024 года. От диспетчера станции Астана поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда.

"Грузовые цистерны, направлявшиеся из города Челябинска в город Жанатас, находились на втором пути предгорочного парка станции Астана. При проверке вагонов железнодорожными работниками выявлена трещина, через которую произошел разлив серной кислоты", – сказано в распространенной информации.

Сотрудники Департамента и филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Астаны отобрали пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. Исследование не выявило превышения предельно допустимых концентраций.

"На данный момент утечка серной кислоты устранена. Пострадавших нет", – резюмировали в ведомстве.

Серная кислота – одно из наиболее активных и опасных химических веществ. Она оказывает сильное раздражающее воздействие на кожу, слизистые оболочки и дыхательную систему. В случае контакта с серной кислотой необходимо соблюдать меры безопасности и немедленно промыть пострадавшие участки холодной водой.

В июле 2024 года сообщалось о том, что пассажирский поезд не доехал из Астаны в Алматы из-за технических проблем.