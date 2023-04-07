В Китае все популярнее становятся свидания с персонажами из видеоигр

Китаянки избегают отношений в реальной жизни и вместо этого погружаются в романтику видеоигр. Они нанимают профессиональных косплееров и ходят с ними на свидания. Это новое веяние становятся повсеместным явлением, сообщает Zakon.kz

Несмотря на то, что косплееры чаще бывают женщинами они воплощают образы идеальных кавалеров из поп-культуры. А девушек, которые хотят перенести цифровую любовь в реальный мир называют мечтательницами.

Как пишут китайские СМИ, сервис кос-комиссии (cos commission) используется по всему Китаю. Девушки размещают объявления о найме на сайте электронной коммерции Xianyu, похожем на eBay, или в социальных сетях. Они указывают, каким персонажем должен быть косплеер, гонорар, нужно ли будет целоваться. Встречи обычно включают в себя типичный сюжет для свиданий: кафе, походы по магазинам и другие развлечения. Стоимость составляет 100-200 юаней ($15-30) в час, однако есть и те, кто делает это бесплатно. Мечтательницы также платят за еду и мероприятия во время свидания.

Первые девушки мечты начали платить косплеерам за то, чтобы они переодевались их любимыми персонажами, несколько лет назад, но эта практика стала привлекать всеобщее внимание только во время пандемии. В конце 2022 года сообщения молодых женщин о свиданиях с косплеерами стали распространяться в китайских социальных сетях. После того, как в декабре прошлого года Китай снял свои ограничения "ноль-COVID", количество этих сообщений увеличилось.