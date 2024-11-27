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Правила безопасных свиданий перечислила психолог

Правила безопасных свиданий перечислила психолог, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:34 Фото: unsplash
Девушкам и женщинам перечислили несколько простых правил, чтобы свидание с новым знакомым прошло безопасно, сообщает Zakon.kz.

В беседе с lenta.ru психолог-сексолог Надежда Ильина подчеркнула, что первое свидание обязательно должно проходить в людном месте: кафе, ресторане или в парке. Это, как отметила эксперт, позволит почувствовать себя в безопасности и в любой момент прервать встречу, если что-то вдруг пойдет не так.

"Прислушивайтесь к своей интуиции. Если чувствуете дискомфорт или человек ведет себя странно – лучше уйти. Ваша безопасность важнее любых попыток "дать шанс", – предупредила Надежда Ильина.

По ее словам, также лучше отправить друзьям контактные данные своего визави, место и время встречи.

"Во время свидания держите телефон заряженным и под рукой. Установите приложение для вызова такси и сохраните номера экстренных служб".Надежда Ильина

Психолог посоветовала приезжать на свидание на своем или общественном транспорте.

"Не позволяйте потенциальному партнеру подвозить вас домой, чтобы не раскрыть свое местоположение, пока не начнете доверять ему".Надежда Ильина

Вместе с тем она напомнила, что во время первой встречи с незнакомым человеком стоит контролировать количество потребляемого алкоголя – ограничиться максимум одним-двумя коктейлями, чтобы сохранить ясность ума.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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