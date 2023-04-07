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В России появится политическая нейросеть "Жириновский"

В России появится политическая нейросеть "Жириновский" Фото: wikipedia.org
Первую в мире политическую нейросеть "Жириновский" планируют запустить к следующей годовщине смерти политика, сообщает Zakon.kz

Как сообщается в Telegram-канале Либерально-демократической партии России (ЛДПР) К следующей годовщине Университет мировых цивилизаций оцифрует все научные труды основателя ЛДПР: выступления, письма, комментарии – это порядка 18 000 часов записи. На их базе будет создана нейросеть.

Задача нейросети "Жириновский" будет исключительно просветительская.

Опираясь на эту базу данных, цифровой алгоритм сможет давать советы, оценки и новые прогнозы развития ситуации в России и мире.

Ранее сообщалось, что накануне в первую годовщину смерти, на его могиле на Новодевичьем кладбище открыли памятник.

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