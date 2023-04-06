6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 6 апреля, исполнился год со дня его смерти.

Как отмечено в сообщении telegram-канала Либерально-демократической партии России (ЛДПР), на постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.

"Я буду защищать русских!" и его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции.

Новость по теме Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице в столице имени Жириновского.