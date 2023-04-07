В Индии арестовали участников человеческого жертвоприношения, совершенного четыре года назад

В индийском штате Ассам раскрыли дело четырехлетней давности об обезглавливании женщины, которую принесли в жертву ради успокоения души умершего аскета, сообщает Zakon.kz

По информации Hindustan Times, всего было арестовано пять человек. Обезглавливание произошло возле храма Камакхья в Гувахати в 2019 году.

64-летняя женщина Шанти Шоу была обезглавлена ​​во время Амбубачи Мела. В то время полиция не могла установить виновных из-за отсутствия улик, но недавнее расследование привело к аресту. Расследование продолжается, так как несколько обвиняемых до сих пор скрываются.

Шанти Шоу приехала в Гувахати на религиозный праздник в июле 2019-го. Патхак с подельниками заманил ее на несколько ритуалов в ночь с 18 на 19 июля. В конце последнего женщину уложили на землю и обезглавили. После этого голову завернули в целлофан и выбросили в реку Брахмапутра. Считается, что непосредственно в убийстве участвовали пять человек, а в ритуалах перед ним — 11.

Установить личность покойной в итоге удалось по остаткам одежды, татуировкам и некоторым другим признакам. Организатор преступления признал, что заплатил каждому из участников кровавого ритуала по 10 тысяч рупий (9,8 тысячи рублей).

По данным Национального бюро регистрации преступлений, в период с 2014 по 2021 год в Индии было зарегистрировано 103 случая человеческих жертвоприношений.