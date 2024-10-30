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Американец четыре года хранил тело отца в морозильной камере

американец четыре года хранил тело отца в морозильной камере, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 00:45 Фото: pixabay
Житель американского штата Аризона четыре года хранил тело умершего отца в морозильной камере ради социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

По информации издания KNXV-TV, полиция города Темпе получила анонимную информацию, что на территории дома одного из жителей хранятся человеческие останки. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, 51-летний владелец впустил их во двор, но открыть морозильную камеру отказался

Как уточняется, у полицейских не было ордера на обыск, так что им пришлось уйти ни с чем. Вскоре они получили необходимые бумаги и осмотрели территорию. В морозилке на заднем дворе они обнаружили скелет. Выяснилось, что камера была выключена уже несколько месяцев.

Владелец дома признался, что хранил там останки родителя уже четыре года. Он якобы "хотел похоронить его на придомовом участке или в пустыне", но так этого не сделал. При этом мужчина не поставил в известность власти о случившемся с отцом и до 2023 года продолжал получать причитавшиеся тому социальные выплаты.

Отмечается, что американец арестован за несообщение о смерти и сокрытии останков. В полиции заявили, что ему могут вменить и иные правонарушения, однако не уточнили, какие именно.

Ранее сообщалось, что новорожденного ребенка нашли мертвым в Алматинской области.

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