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Коронавирус за сутки подтвердился у 52 казахстанцев

Коронавирус за сутки подтвердился у 52 казахстанцев Фото: Zakon.kz
По данным Минздрава РК, за сутки в Казахстане зарегистрировано 52 новых случая Covid-19, сообщает Zakon.kz.

На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1801 человек (–1 627+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 174 пациента, амбулаторно – 1627.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

В Казахстане на 7 апреля 2023 года I компонентом провакцинировано 10 865 354 человек, II компонентом – 10 638 775 человек. Ревакцинировано – 5 778 858.

Ранее сообщалось, что на 6 апреля в РК было зафиксировано 64 случая заражения вирусом.

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Елена Вебер
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