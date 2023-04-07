Возврат активов из-за рубежа: Генпрокуратура будет консультироваться с Базельским институтом управления

Фото: Zakon.kz

Делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Уланом Байжановым при содействии посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации провела переговоры с Базельским институтом управления, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.

Согласно условиям соглашения, эксперты Базельского института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям: Анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов. Юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа. Проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, в том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру. Входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире, содействующий правоохранительным органам различных стран. Читайте также Январь 2022 года: экс-начальника ДКНБ Алматинской области приговорили к 6 годам заключения В Казахстане оптимизируют сроки присуждения спецпремии по результатам рейтинга регионов и городов Владельцев торговых площадей обяжут зарегистрироваться в информационной системе

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