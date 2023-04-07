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Возврат активов из-за рубежа: Генпрокуратура будет консультироваться с Базельским институтом управления

Возврат активов из-за рубежа: Генпрокуратура будет консультироваться с Базельским институтом управления Фото: Zakon.kz
Делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Уланом Байжановым при содействии посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации провела переговоры с Базельским институтом управления, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.

Согласно условиям соглашения, эксперты Базельского института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям:

  1. Анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов.
  2. Юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа.
  3. Проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, в том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.

Входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире, содействующий правоохранительным органам различных стран.

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Динара Халдарова
Генпрокуратура Генеральная прокуратура Казахстан Швейцария
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