Возврат активов из-за рубежа: Генпрокуратура будет консультироваться с Базельским институтом управления
Фото: Zakon.kz
Делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Уланом Байжановым при содействии посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации провела переговоры с Базельским институтом управления, сообщает Zakon.kz.
По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.
Согласно условиям соглашения, эксперты Базельского института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям:
- Анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов.
- Юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа.
- Проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, в том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.
Входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) – один из самых крупных в мире, содействующий правоохранительным органам различных стран.
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