Право

Службу по возврату активов создали в Казахстане

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 08:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральный прокурор РК приказом от 6 января 2026 года утвердил Положение о Службе по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Служба по возврату активов Генеральной прокуратуры является структурным подразделением Генеральной прокуратуры РК.

Служба состоит из:

  • Управления мониторинга, анализа, проверок;
  • Управления по мерам возврата активов;
  • старшего помощника генерального прокурора (организационно-контрольная работа);
  • помощника генерального прокурора (по международным связям).

Задачами Службы являются:

  • выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах задач, возложенных законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
  • осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;
  • развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;
  • осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами РК, актами президента.

Функции Службы:

  • осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов;
  • осуществление мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу активов и их возврата, направленных на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах субъектов и их аффилированных лиц, определенных законом, в порядке, определяемом генеральным прокурором;
  • проведение аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;
  • проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимой в соответствии с законом;
  • запрос у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информации и материалов в порядке, установленном законодательством РК;
  • регистрация и (или) осуществление досудебных расследований в отношении потенциальных субъектов и их аффилированных лиц, предусмотренных законом, и по другим уголовным правонарушениям в установленном законодательством РК порядке;
  • рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним в порядке, предусмотренном законом;
  • изучение международного опыта и практики конфискации имущества и возврата активов;
  • обеспечение законности и прозрачности результатов деятельности по возврату активов;
  • обеспечение эффективной деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов в соответствии с законодательством РК о возврате активов;
  • осуществление иных функций, предусмотренных Конституционным законом, законами, актами президента, генерального прокурора.

Руководит Службой начальник, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач и осуществление им своих функций.

Общее и секретное делопроизводство в Службе осуществляется в соответствии с Правилами документооборота в органах прокуратуры и организационно-распорядительными актами по обеспечению режима секретности.

Приказ введен в действие с 6 января.

Мы сообщали, что в сентябре 2025 года президент объявил о намерении трансформировать некоторые функции Генеральной прокуратуры.

Также мы писали, что в конце декабря прошлого года Комитет по возврату активов реорганизовали в Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
