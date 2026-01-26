Службу по возврату активов создали в Казахстане

Генеральный прокурор РК приказом от 6 января 2026 года утвердил Положение о Службе по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Служба по возврату активов Генеральной прокуратуры является структурным подразделением Генеральной прокуратуры РК.

Служба состоит из:

Управления мониторинга, анализа, проверок;

Управления по мерам возврата активов;

старшего помощника генерального прокурора (организационно-контрольная работа);

помощника генерального прокурора (по международным связям).

Задачами Службы являются:

выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах задач, возложенных законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;

развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;

осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами РК, актами президента.

Функции Службы:

осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов;

осуществление мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу активов и их возврата, направленных на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах субъектов и их аффилированных лиц, определенных законом, в порядке, определяемом генеральным прокурором;

проведение аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;

проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимой в соответствии с законом;

запрос у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информации и материалов в порядке, установленном законодательством РК;

регистрация и (или) осуществление досудебных расследований в отношении потенциальных субъектов и их аффилированных лиц, предусмотренных законом, и по другим уголовным правонарушениям в установленном законодательством РК порядке;

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним в порядке, предусмотренном законом;

изучение международного опыта и практики конфискации имущества и возврата активов;

обеспечение законности и прозрачности результатов деятельности по возврату активов;

обеспечение эффективной деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов в соответствии с законодательством РК о возврате активов;

осуществление иных функций, предусмотренных Конституционным законом, законами, актами президента, генерального прокурора.

Руководит Службой начальник, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач и осуществление им своих функций.

Общее и секретное делопроизводство в Службе осуществляется в соответствии с Правилами документооборота в органах прокуратуры и организационно-распорядительными актами по обеспечению режима секретности.

Приказ введен в действие с 6 января.

Мы сообщали, что в сентябре 2025 года президент объявил о намерении трансформировать некоторые функции Генеральной прокуратуры.

Также мы писали, что в конце декабря прошлого года Комитет по возврату активов реорганизовали в Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре.