Приметы на Благовещение: что можно и нельзя делать 7 апреля

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников, то есть двенадцати важнейших после Пасхи.

Как отмечает Агентство православных новостей, праздник посвящен событиям, описанным в Евангелии апостолом Лукой: архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что станет она матерью сына Божьего.

Считается, что эта весть стала первой благой для человечества с момента грехопадения Адама и Евы.

Помимо очевидного смысла Благовещения, богословы считают, что это событие также стало первым в христианской истории актом искупления непослушания Евы, прародительницы человечества.

Фото: mitropolia.kz

Как празднуется Благовещение

В храмах служатся праздничные литургии. После них в небо выпускаются белые голуби. Этот символ связывает Благовещение с другим важным событиям из Евангелия – крещения Иисуса в реке Иордан, когда Святой Дух сошел с небес в образе белого голубя. Отсюда же и распространенная среди верующих традиция печь постное печенье в виде птиц.

Фото: mitropolia.kz

Кроме того, в старину считалось, что Благовещение свидетельствует об окончательном приходе весны. Потому раньше в этот день было принято собираться и петь особые песни "веснянки", которыми люди просят у природы богатого урожая.

Чего нельзя делать на Благовещение

Известная присказка про день, в который "девица косы не заплетает, а птица гнезда не завивает" посвящена как раз Благовещению. Иными словами, всем верующим запрещается проводить день в трудах и мирских заботах, включая все домашние хлопоты. Напротив, нужно отправиться в храм и проявить усердие в молитве.

Благовещение обычно празднуется в период Великого поста. Однако, если день не выпадает на Страстную неделю, то допускаются послабления в питании: можно приготовить рыбу и пироги с овощной начинкой.

В Благовещение категорически запрещается ссориться и конфликтовать, зато поощряется раздача милостыни и любые занятия благотворительностью.

Народные приметы на Благовещение

Считалось, что в этот день ничего нельзя давать взаймы, будь то даже небольшие предметы из домашнего обихода. В противном случае можно столкнуться с немалыми потерями в будущем.

Что касается погоды, то приметы гласят следующее: