Цены на нефть разгоняются из-за решения ОПЕК+

На этой неделе стоимость барреля нефти марки Brent перевалила отметку в 86 долларов на фоне сообщения стран ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота", сообщает Zakon.kz.

Нефть марки Brent выросла в цене на этой неделе, торгуясь по 85,2 доллара за баррель в четверг, 6 апреля. При этом в минувшую пятницу, 31 марта, трейдеры просили за нее 79,77 доллара за бочку, а уже в понедельник эта цифра временами превышала отметку в 86 долларов. Аналитики называют ряд факторов, повлиявших на нефтяное ралли.

Фото: investing.com

Смелое решение

Прежде всего нынешнее повышение нефтяных котировок связывают с принятым в минувшие выходные решением стран ОПЕК+ сократить добычу "черного золота". В своем заявлении члены альянса сообщили о добровольном сокращении добычи на 1,66 млн баррелей в сутки. Причем в организации подчеркнули, что это мера предосторожности для поддержки стабильности нефтяного рынка.

"Это решение было неожиданным для рынка, так как недавние проблемы в банковской сфере США и Швейцарии вызвали страхи глобального экономического спада и снижения спроса на сырье. В этой ситуации сокращение добычи было смелым решением нефтедобывающих стран", – полагает директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

Аналитик добавил, что сокращение предложения при сохраняющемся спросе подстегнуло нефтяные котировки, и они выросли.

Сезонный рост

Между тем некоторые аналитики считают, что это может привести к повышению стоимости "черного золота" до 100 долларов за баррель. Все потому, что скоро начнется летний сезон автомобильных поездок, повышающий спрос на энергоносители.

"Есть естественный рост спроса здесь из-за сезонности, ведь вы вступаете в сезон вождения. Также есть много нефтеперерабатывающих заводов, которые должны возобновить работу. Они будут поглощать больше нефти, соответственно, рынок будет испытывать проблемы", – считает президент Sankey Research Пол Санки.

По словам аналитика, на нефтяном рынке сегодня предложение падает, а спрос растет.

"На самом деле у нас наблюдается рост добычи нефти за пределами ОПЕК+ только в Гайане. Таким образом, в будущем нефть будет стоить 100 долларов за баррель только потому, что не растет предложение на рынке", – делится мнением Пол Санки.

Запасы тают

Надавило на нефтяные котировки и сообщение о снижении запасов нефти в США. На прошлой неделе они уменьшились на 3,7 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение всего на 2,3 млн. Кроме того, о растущем спросе на энергоносители говорит тот факт, что запасы бензина и дистиллятов в Штатах снизились на 4,2 млн и 3,6 млн баррелей.

К слову, на прошлой неделе возобновилась продажа нефти из американских стратегических резервов. Сейчас продают 58 тыс. баррелей в сутки, а во втором квартале этот показатель вырастет до 285 тыс. баррелей из-за начала автомобильного сезона и существенного роста спроса на бензин.

Экономика должна

Сдерживающее влияние на повышение нефтяных котировок оказали слабые данные по темпам развития экономики США, не оправдавшие ожидания экспертов. Так, они полагали, что американским кампаниям удастся в марте создать 200 тыс. рабочих мест, тогда как этот показатель составил всего 145 тыс. В то же время до 51,2% сократился индекс деловой активности в сфере услуг, тогда как предполагали его уменьшение до 54,5%.

Тем самым можно говорить о снижении роста экономики в Штатах, что, по словам аналитиков, напрямую влияет на спрос на нефть, следовательно, и на ее стоимость.

"Слабые экономические данные в США затмили улучшение спроса. Ралли нефтяных цен, скорее всего, будет сдерживаться слабыми экономическими показателями", – отметила старший трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бабин.

Примечательно, что худшие, чем планировалось, темпы роста экономики Штатов повлияли на ожидания трейдеров по поводу будущей политики ФРС в отношении процентной ставки. Участники рынка считают, что регулятор на своем заседании в мае объявит о приостановке повышения ставки. Дело в том, что у трейдеров вернулись опасения по поводу возможной рецессии экономики в случае увеличения ставки.

Турецкий гамбит

Аналитики называют урегулирование конфликта, связанного с Курдистаном, еще одной причиной сдерживания более сильного роста нефтяных котировок.

"Цены на нефть могли бы вырасти еще больше, однако их сдержало разрешение ситуации между Ираком и Турцией, связанных с поставками нефти из иракского Курдистана. Власти Курдистана достигли соглашения с центральным правительством Ирака и поставки нефти в Турцию возобновились", – сообщил Мурат Кастаев.

К слову, до начала конфликта иракский Курдистан ежедневно поставлял порядка 450 тысяч баррелей нефти.

Без резких движений

Говоря о возможном влиянии решения ОПЕК+ на состояние нефтяного рынка Казахстана, эксперты отмечают, что не стоит ждать резких изменений стоимости отечественного "черного золота".

"Вышеуказанное решение ОПЕК+ увеличивает вероятность повышения нефтяных котировок до коридора 80-90 долларов за баррель. Однако условием для такого роста является сохранение текущих темпов экономического роста в мире. Любое событие, замедляющее рост глобальной экономики или таких крупнейших ее частей, как США, Китай, Евросоюз, Индия, подорвет и цены на нефть", – заявляет Мурат Кастаев.

По мнению эксперта, нынешняя цена на нефть для Казахстана является вполне комфортной, так как в бюджет заложена среднегодовая стоимость барреля в 85 долларов, а сейчас котировки колеблются как раз около этой отметки. В будущем же цена на казахстанскую Kebco будет формироваться в русле стоимости марки Brent с небольшим дисконтом в 3-4 доллара.