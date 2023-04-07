Токаев поздравил ВОЗ с 75-летним юбилеем

Всемирная организация здравоохранения была основана 7 апреля 1948 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в Twitter поздравил организацию с 75-летием, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня, во Всемирный день здоровья, исполняется 75 лет со дня учреждения Всемирной организации здравоохранения. Мы приветствуем неустанные усилия Организации по укреплению здоровья населения мира", – написал глава государства.

Кроме того, президент добавил: "Казахстан твердо привержен обеспечению доступного и справедливого здравоохранения для всех".

Всемирная организация здравоохранения – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.