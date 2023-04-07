Новые международные авиарейсы запустят из Алматы

Аэропорт Алматы увеличит количество международных направлений. Об этом 7 апреля рассказал глава аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 8 млн человек. Кроме того, увеличится количество направлений до 67.

"Мы ожидаем новые рейсы в Ашхабад, Ереван, Карачи, Кутаиси, Лахор, Маскат, Кайрол и Сиам", – отметил Альп Эр Тунга Эрсой.

Он также рассказал, какие направления наиболее популярны среди посетителей аэропорта. В топ-5 среди международных рейсов вошли Стамбул, Дубай, Анталия, Москва, Ташкент.

Наиболее популярные направления среди внутренних рейсов: Астана, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе.

Ранее стало известно, что коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность.