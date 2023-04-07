В Карагандинской области снизили цену на картофель сразу на 30%

В Департаменте АФМ по Карагандинской области рассказали о работе комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров с упором на оптовые рынки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, в ходе анализа установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона.

Для достижения указанной цели представителям крупных торговых сетей предложено работать напрямую с товаропроизводителями.



"По инициативе департамента на площадке акимата области достигнута договоренность о поставке напрямую, без посредников, в сети супермаркетов "Корзина" и "Южный" картофеля КХ "Нейдоровское". В связи с этим удалось снизить стоимость картофеля со 160-180 тенге до 115 тенге. Также в супермаркет "Норма" напрямую производится поставка социального картофеля КХ "Шанс" по 70 тенге за килограмм". Пресс-служба АФМ по Карагандинской области

В результате данной договоренности цена на картофель была снижена более чем на 30%.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 9 закона "О регулировании торговой деятельности" размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика

3 апреля в пресс-службе Министерства торговли и интеграции заявили, что в Алматы и двух областях подешевело подсолнечное масло.