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В Карагандинской области снизили цену на картофель сразу на 30%

В Карагандинской области снизили цену на картошку сразу на 30% Фото: pixabay
В Департаменте АФМ по Карагандинской области рассказали о работе комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров с упором на оптовые рынки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, в ходе анализа установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона.

Для достижения указанной цели представителям крупных торговых сетей предложено работать напрямую с товаропроизводителями.

"По инициативе департамента на площадке акимата области достигнута договоренность о поставке напрямую, без посредников, в сети супермаркетов "Корзина" и "Южный" картофеля КХ "Нейдоровское". В связи с этим удалось снизить стоимость картофеля со 160-180 тенге до 115 тенге. Также в супермаркет "Норма" напрямую производится поставка социального картофеля КХ "Шанс" по 70 тенге за килограмм".Пресс-служба АФМ по Карагандинской области

В результате данной договоренности цена на картофель была снижена более чем на 30%.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 9 закона "О регулировании торговой деятельности" размер предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика

3 апреля в пресс-службе Министерства торговли и интеграции заявили, что в Алматы и двух областях подешевело подсолнечное масло.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Карагандинская область
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