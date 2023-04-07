Новый терминал аэропорта Алматы могут открыть раньше срока

Новый терминал аэропорта Алматы хотят открыть в мае или июне 2024 года. Об этом 7 апреля рассказал глава воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент новый терминал готов на 53%, стройка продолжается.

"Мы ожидаем открытие нового терминала к лету 2024 года. Но мы хотели бы, чтобы он открылся в мае или июне 2024 года", – уточнил Альп Эр Тунга Эрсой.

Ранее сообщалось, что новый терминал откроют в августе 2024 года. Терминал планировали оформить в казахском национальном стиле. Кроме того, улучшить VIP-зону, благоустроить зону фуд-корта.

Также стало известно, что из Алматы запустят новые международные авиарейсы.