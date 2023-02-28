В аэропорту Алматы показали, каким будет новый терминал

Руководство Международного аэропорта Алматы - президент Эрсой Альп Эр Тунга подвел итоги года и рассказал о предстоящих планах, а так же провел презентацию деятельности аэропорта и будущего нового терминала, сообщает Zakon.kz.

На брифинге также помимо главы аэропорта присутствовали старший вице-президент, руководитель административного управления АО "Международный аэропорт Алматы" Омюр Фатих, вице-президент- заместитель руководителя административного управления Серт Уфук, директор Департамента корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Алматы Найля Жабагина и др. представители компании.



Глава воздушной гавани отметил, что 2022 год стал рекордным для аэропорта Алматы. В конце 2022 воздушная гавань приняла 7-ми миллионного пассажира - это произошло впервые за всю историю существования Международного аэропорта Алматы.

Уже в 2023 году ожидается увеличение пассажиропотока до восьми миллионов человек.

Как сообщили в компании, строительные работы нового терминала аэропорта начались в 2022 году. Компания TAV Airports Holding выступила в качестве инвестора, ею было выделено более 200 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

"Ориентировочная дата окончания строительных работ ожидается к августу 2024 года. Здесь будет улучшена VIP-зона, так же будет благоустроена зона продуктов питания и напитков, а именно будут предложены товары повседневного спроса по рыночным ценам без завышенной стоимости. К слову, в новом терминале будет предусмотрена система без обслуживания персонала. Таким образом, еда и напитки будут предлагаться посетителям непосредственно в предложенных специальных аппаратах для еды. Также планируется введение электронной регистрации на рейс, электронное прохождение транспортного контроля. Одним словом, будет сделано все для удобства пассажиров, чтобы не создавать очереди, чтоб вся система регистрации проходила в комфортных условиях". Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Эрсой Альп Эр Тунга

Также, по словам президента, новый терминал будет оформлен в казахском национальном стиле. Для осуществления замысла будут привлекаться художники, скульпторы и др. специалисты.

На брифинге также обсуждались вопросы системы безопасности Международного аэропорта Алматы.

Сообщалось также, что на систему безопасности аэропорта было выделено более 1 млн долларов. Также в компании пояснили, что инвестировано 5 млн долларов в действующее здание терминала и на развитие инфраструктуры аэропорта, проведена реконструкция паркинговой зоны терминала, для обеспечения максимального удобства и комфорта водителей и их пассажиров.

1 июня 2022 года рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

В 2021 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила Международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание, построенное в 40-х годах прошлого века. В последнее время здание оборудовали под VIP-терминал. Почти два года шли консультации и переговоры о судьбе здания со специалистами, архитекторами и общественниками. Но в итоге было объявлено, что сооружение будет "перенесено", а по факту – построено заново.

Историческое здание аэропорта Алматы построено в 1947 году и внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы



