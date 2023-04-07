Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шахматный вайб: девушки и дети выходят вперед

турнир Фото: Сергей Алексеенок
Во время пандемии шахматы пережили второе рождение – спрос на этот вид спорта резко возрос во всем мире. Скачок продаж шахматных досок случился после выхода фильма от Netflix "Ход королевы". Интерес людей к игре не снижается, шахматы остаются в тренде и в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Президент поддержал включение шахмат в качестве факультатива в школьную программу, и казахстанцы начали активно записывать детей в бесплатные секции.

По данным Казахстанской федерации шахмат (КФШ), на сегодня в стране действует свыше 7 тыс. секций по шахматному спорту, в которых занимаются более 200 тыс. человек, из них порядка 50 тыс. – дети.

Для развития шахмат как отдельного вида спорта разработана Дорожная карта, и в планах КФШ – сделать так, чтобы шахматы вошли в общеобразовательную школьную программу в качестве полноценного предмета.

В таких странах, к примеру, как Армения, Италия, Нидерланды, шахматы уже внедрены в школьную программу, причем Армения стала первой страной, которая решила, что ее юные граждане будут учиться делать шах и мат. В итоге этот вид спортивной игры стал частью образовательной программы не только школ, но и вузов, а потом к нему государство приобщило и детские сады, где разворачиваются чуть ли не настоящие шахматные турниры.

Шахматами в школьной среде занимаются также дети в Индии, Китае, России, Великобритании, США, во многих странах Европы и Южной Америки. Это порядка 25 млн детей во всем мире.

В чем польза шахмат?

Общеизвестно, что шахматы отлично развивают мозг. А еще они учат находить выход из любой, даже самой запутанной ситуации. Освоить азы игры ребенок может уже в 4 года. Несколько лет тренировок, и ребенок может стать чемпионом в своей возрастной категории. То, что это возможно, доказал Сауат Нургалиев, которому было 8 лет, когда он, по версии Международной шахматной ассоциации ФИДЕ, в 2019 году возглавил рейтинг лучших шахматистов мира в категории до 9 лет.

В истории казахстанских шахмат оставила след и Малика Зиядин, которая на чемпионате мира по шахматам-2022 завоевала сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до 7 лет.

На весь мир гремят имена казахстанских шахматисток – Жансаи Абдумалик, Бибисары Асаубаевой, Динары Садуакасовой и других, которые в детском и юношеском возрасте неоднократно получали призовые места на различных международных турнирах. Сегодня молодые женщины продолжают карьеру в этом виде спорта, и благодаря им наблюдается стремительный подъем “женских” шахмат в Казахстане в последние годы.

Женское лицо шахматного спорта

В 1927 году ФИДЕ начала проводить специальные женские чемпионаты по шахматам. Первой чемпионкой стала Вера Менчик. Первой в мире женщиной-гроссмейстером среди мужчин стала Нона Гаприндашвили в далеком 1978 году, а в в 2020 году аналогичный статус получила Жансая Абдумалик. Бибисара Асаубаева в 2022 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса, она же несколько годами ранее принесла республике первую золотую медаль во взрослых шахматах. В целом, по данным КФШ, национальная женская сборная нашей страны – самая молодая в мире, и у нее большой потенциал.

По словам некоторых экспертов, “женские” шахматы даже опережают в развитии и популярности “мужские” шахматы. Это заслуга наших талантливых шахматисток, которые играют на профессиональном уровне и не сдают свои позиции.

Матч сильнейших

Новые звезды шахматного мира скоро зажгутся в Астане, где проходит чемпионат мира по классическим шахматам. И еще станет известно, кто получит титул шахматного короля – Ян Непомнящий (ФИДЕ) или Дин Лижэнь (КНР).

Мероприятие продлится до 1 мая, и в рамках чемпионата также состоится международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также детский турнир Future World Champions-2023 среди юношей и девушек до 14 лет. Данный этап определит кандидатов на участие в Финале детского Кубка Республики Казахстан-2023.

Известно, что чемпионат посетят такие именитые гости, как президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, 15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд, 4-кратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань, гроссмейстеры Даниил Дубов, Виорел Бологан; женский гроссмейстер, бывший министр экономики и министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

К слову, в 2022 году в Алматы проходил чемпионат мира по блицу и рапиду, где Дана Рейзниеце-Озола проводила сеанс одновременной игры с 24 учащимися шахматных академий Алматы и Астаны. Дольше всех она задерживалась у доски серебряного призера Казахстана до 8 лет и серебряного призера Азии по блицу Карима Айтжана.

И не зря, 8-летний Карим выиграл партию у гроссмейстера, что еще раз доказывает мастерство и высокий уровень подготовки казахстанских шахматистов, несмотря на юный возраст. Если шахматами, как обязательным предметом в школе, будут охвачены все дети Казахстана, то чемпионов в мире станет намного больше, в этом можно не сомневаться!

Айгуль Мирасова

Читайте также

UFC подписал второго казахстанца за неделю

Пьяный боксер Александр Емельяненко задержал авиарейс

Попытка ограбления особняка Месси оказалась неудачной

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
в 2,5 раза больше приехало иностранцев в Алматы
В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х
Ученые прогнозируют вспышки на Солнце высшего и самого опасного класса Х
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления