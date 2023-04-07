Шахматный вайб: девушки и дети выходят вперед

Во время пандемии шахматы пережили второе рождение – спрос на этот вид спорта резко возрос во всем мире. Скачок продаж шахматных досок случился после выхода фильма от Netflix "Ход королевы". Интерес людей к игре не снижается, шахматы остаются в тренде и в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Президент поддержал включение шахмат в качестве факультатива в школьную программу, и казахстанцы начали активно записывать детей в бесплатные секции.

По данным Казахстанской федерации шахмат (КФШ), на сегодня в стране действует свыше 7 тыс. секций по шахматному спорту, в которых занимаются более 200 тыс. человек, из них порядка 50 тыс. – дети.

Для развития шахмат как отдельного вида спорта разработана Дорожная карта, и в планах КФШ – сделать так, чтобы шахматы вошли в общеобразовательную школьную программу в качестве полноценного предмета.

В таких странах, к примеру, как Армения, Италия, Нидерланды, шахматы уже внедрены в школьную программу, причем Армения стала первой страной, которая решила, что ее юные граждане будут учиться делать шах и мат. В итоге этот вид спортивной игры стал частью образовательной программы не только школ, но и вузов, а потом к нему государство приобщило и детские сады, где разворачиваются чуть ли не настоящие шахматные турниры.

Шахматами в школьной среде занимаются также дети в Индии, Китае, России, Великобритании, США, во многих странах Европы и Южной Америки. Это порядка 25 млн детей во всем мире.

В чем польза шахмат?

Общеизвестно, что шахматы отлично развивают мозг. А еще они учат находить выход из любой, даже самой запутанной ситуации. Освоить азы игры ребенок может уже в 4 года. Несколько лет тренировок, и ребенок может стать чемпионом в своей возрастной категории. То, что это возможно, доказал Сауат Нургалиев, которому было 8 лет, когда он, по версии Международной шахматной ассоциации ФИДЕ, в 2019 году возглавил рейтинг лучших шахматистов мира в категории до 9 лет.

В истории казахстанских шахмат оставила след и Малика Зиядин, которая на чемпионате мира по шахматам-2022 завоевала сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до 7 лет.

На весь мир гремят имена казахстанских шахматисток – Жансаи Абдумалик, Бибисары Асаубаевой, Динары Садуакасовой и других, которые в детском и юношеском возрасте неоднократно получали призовые места на различных международных турнирах. Сегодня молодые женщины продолжают карьеру в этом виде спорта, и благодаря им наблюдается стремительный подъем “женских” шахмат в Казахстане в последние годы.

Женское лицо шахматного спорта

В 1927 году ФИДЕ начала проводить специальные женские чемпионаты по шахматам. Первой чемпионкой стала Вера Менчик. Первой в мире женщиной-гроссмейстером среди мужчин стала Нона Гаприндашвили в далеком 1978 году, а в в 2020 году аналогичный статус получила Жансая Абдумалик. Бибисара Асаубаева в 2022 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса, она же несколько годами ранее принесла республике первую золотую медаль во взрослых шахматах. В целом, по данным КФШ, национальная женская сборная нашей страны – самая молодая в мире, и у нее большой потенциал.

По словам некоторых экспертов, “женские” шахматы даже опережают в развитии и популярности “мужские” шахматы. Это заслуга наших талантливых шахматисток, которые играют на профессиональном уровне и не сдают свои позиции.

Матч сильнейших

Новые звезды шахматного мира скоро зажгутся в Астане, где проходит чемпионат мира по классическим шахматам. И еще станет известно, кто получит титул шахматного короля – Ян Непомнящий (ФИДЕ) или Дин Лижэнь (КНР).

Мероприятие продлится до 1 мая, и в рамках чемпионата также состоится международный матч между женскими сборными командами Республики Казахстан и мира (рапид и блиц), а также детский турнир Future World Champions-2023 среди юношей и девушек до 14 лет. Данный этап определит кандидатов на участие в Финале детского Кубка Республики Казахстан-2023.

Известно, что чемпионат посетят такие именитые гости, как президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, 15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд, 4-кратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань, гроссмейстеры Даниил Дубов, Виорел Бологан; женский гроссмейстер, бывший министр экономики и министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

К слову, в 2022 году в Алматы проходил чемпионат мира по блицу и рапиду, где Дана Рейзниеце-Озола проводила сеанс одновременной игры с 24 учащимися шахматных академий Алматы и Астаны. Дольше всех она задерживалась у доски серебряного призера Казахстана до 8 лет и серебряного призера Азии по блицу Карима Айтжана.

И не зря, 8-летний Карим выиграл партию у гроссмейстера, что еще раз доказывает мастерство и высокий уровень подготовки казахстанских шахматистов, несмотря на юный возраст. Если шахматами, как обязательным предметом в школе, будут охвачены все дети Казахстана, то чемпионов в мире станет намного больше, в этом можно не сомневаться!

Айгуль Мирасова