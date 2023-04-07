Как защитить себя от вирусного гепатита А: рекомендации врачей

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предоставили информацию по ситуации с заболеваемостью вирусным гепатитом А в городе, сообщает Zakon.kz.

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина, желтуха) – острое вирусное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А.



Заболевание, как отмечают специалисты, характеризуется преимущественно доброкачественным течением, в желтушной или безжелтушной форме. Отмечаются клинические проявления в виде синдрома интоксикации, гриппоподобные симптомы, диспептические расстройства, желтушность кожных покровов и склер.



"Инкубационный период при гепатите А длится от 7 до 50 дней (в среднем – 35 дней). Гепатитом А болеют люди всех возрастов, но чаще непривитые дети, школьники. Заболеванию характерна выраженная осенне-зимняя сезонность".

Врачи уточняют: за первый квартал 2023 года в городе отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А (далее – ВГА) в 5,4 раза, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 5,9, против показателя – 1,08 за аналогичный период прошлого года.

Наибольший удельный вес заболеваемости ВГА по социально-профессиональным группам приходится на школьников – 28,8%, безработных – 24,2%, рабочих и служащих – 22,7%, студентов – 19,7% и неорганизованных детей – 4,5%.



Эпидемиологи добавляют: самым эффективным методом профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. Прививки против гепатита А проводятся бесплатно в поликлинике по месту жительства детям в возрасте двух лет и непривитым контактным детям в возрасте до 14 лет.

Главными рекомендациями остаются простые меры профилактики:

строгое выполнение правил личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;

овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой;

при купании избегать попадания воды в рот;

содержать в чистоте посуду, помещения, где находятся люди;

не водить больных детей в ясли-сад и школу.

3 апреля замруководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова заявила, что из-за вспышки кори в Алматы вводят эпидограничения в детсадах и школах.