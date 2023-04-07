Как защитить себя от вирусного гепатита А: рекомендации врачей
Вирусный гепатит А (болезнь Боткина, желтуха) – острое вирусное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А.
Заболевание, как отмечают специалисты, характеризуется преимущественно доброкачественным течением, в желтушной или безжелтушной форме. Отмечаются клинические проявления в виде синдрома интоксикации, гриппоподобные симптомы, диспептические расстройства, желтушность кожных покровов и склер.
"Инкубационный период при гепатите А длится от 7 до 50 дней (в среднем – 35 дней). Гепатитом А болеют люди всех возрастов, но чаще непривитые дети, школьники. Заболеванию характерна выраженная осенне-зимняя сезонность".
Врачи уточняют: за первый квартал 2023 года в городе отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А (далее – ВГА) в 5,4 раза, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 5,9, против показателя – 1,08 за аналогичный период прошлого года.
Наибольший удельный вес заболеваемости ВГА по социально-профессиональным группам приходится на школьников – 28,8%, безработных – 24,2%, рабочих и служащих – 22,7%, студентов – 19,7% и неорганизованных детей – 4,5%.
Эпидемиологи добавляют: самым эффективным методом профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. Прививки против гепатита А проводятся бесплатно в поликлинике по месту жительства детям в возрасте двух лет и непривитым контактным детям в возрасте до 14 лет.
Главными рекомендациями остаются простые меры профилактики:
- строгое выполнение правил личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
- употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;
- овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой;
- при купании избегать попадания воды в рот;
- содержать в чистоте посуду, помещения, где находятся люди;
- не водить больных детей в ясли-сад и школу.
3 апреля замруководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова заявила, что из-за вспышки кори в Алматы вводят эпидограничения в детсадах и школах.