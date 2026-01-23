Корь активизировалась в Алматы – врачи бьют тревогу

В южной столице зафиксирован рост заболеваемости корью среди непривитых детей. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали Zakon.kz, насколько выросла заболеваемость одной из самых заразных вирусных инфекций в мире.

Эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться еще в ноябре 2025 года. Тогда было зафиксировано около 30 случаев заболевания. Уже в декабре их число выросло почти в пять раз – до 142. В январе 2026 года рост продолжился: количество заболевших достигло 236 человек, что в 1,7 раза больше, чем месяцем ранее.

Санэпидемиологи оценивают ситуацию с заболеваемостью корью как "неудовлетворительную", и регистрация случаев заражения опасной инфекцией продолжает расти.

Руководитель департамента Касымхан Алпысбайулы рассказал, в каком районе мегаполиса заражаемость наиболее существенна.



"Из 236 подтвержденных случаев кори в январе месяце текущего года наибольшая регистрация отмечена в Алатауском – 92 (38,9%), Наурызбайском – 55 (23,3%), Бостандыкском – 21 (8,8%), Алмалинском – 20 (8,4%), Ауэзовском – 19 (8 %), Турксибском – 14 (5,9%) районах. В Жетысуском районе – 9 (3,8%) и Медеуском – 6 (2,5%) случаев", – сказал глава департамента.

Врач отметила, что заболеваемость корью регистрируется в основном среди непривитых граждан. Из 236 подтвержденных случаев 193, а это 81,7%, неиммунизированных, в том числе 115 (59,5%) по причине отказа, по медицинским противопоказаниям – 36 (18,6%), недостижения прививочного возраста – 42 (21,7%). У 15 (6,3%) пациентов прививочный статус неизвестен.

Больше всего случаев кори приходится на детей младше 14 лет – это 213 заболевших, или более 90% от общего числа. Особенно уязвимы малыши от одного до четырех лет: в этой группе зафиксировано 137 случаев (58%). Среди детей от 5 до 9 лет заболели 22 ребенка (9,3%). Есть случаи и у самых маленьких – у младенцев в возрасте до шести месяцев выявлен 21 случай заболевания (8,8%).

"Заболеваемость корью в 63,5% (150) случаев отмечена среди неорганизованных детей (несовершеннолетние, которые не посещают детский сад, школу или другие организованные коллективы. – Прим. ред.), среди организованных детей – 17,7% (42), среди школьников зарегистрировано 8,8% (21)", – сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Ранее медики сообщили, что в Астане продолжается регистрация случаев заболевания корью – одной из самых заразных вирусных инфекций в мире.