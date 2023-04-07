Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня

Погода, Казахстан Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 апреля: на западе и юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки, на севере и востоке пройдут сильные дожди и снегопад, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока – дожди и снег. 10 апреля на юге временами также прогнозируются сильные дожди.

"По республике ожидается усиление ветра, туман. В южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой. На севере, востоке и в центре – гололед".РГП "Казгидромет"

Читайте также

Почти килограмм волос и шерсти извлекли из желудка 10-летнего мальчика в Алматы

В Павлодаре подключать к системе отопления будут лишь социально значимые объекты

Аэропорт Алматы готов вернуть коммерческие помещения в свою собственность

Николай Ежелев
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
в 2,5 раза больше приехало иностранцев в Алматы
В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х
Ученые прогнозируют вспышки на Солнце высшего и самого опасного класса Х
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления