Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 апреля: на западе и юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки, на севере и востоке пройдут сильные дожди и снегопад, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.
9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока – дожди и снег. 10 апреля на юге временами также прогнозируются сильные дожди.
"По республике ожидается усиление ветра, туман. В южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой. На севере, востоке и в центре – гололед".РГП "Казгидромет"
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