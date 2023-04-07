Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 апреля: на западе и юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки, на севере и востоке пройдут сильные дожди и снегопад, сообщает Zakon.kz.

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