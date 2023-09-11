Неустойчивую погоду в Казахстане прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в течение периода на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

"12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", – рассказали синоптики.

Как отметили синоптики, на северо-западе небольшое повышение температуры воздуха днем от 13-23 до 15-25 тепла, на севере от 10-15 до 12-17 тепла, в центре от 10-23 до 12-23 тепла, основной фон температуры воздуха на западе днем 18-25 тепла, на юге 22-30 тепла, на юго-востоке страны 18-27, в горных районах 7-12 тепла.