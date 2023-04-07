Когда в аэропорту Алматы решат проблему пробок

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, когда решат проблему с парковками и пробками у воздушной гавани, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он согласился с тем, что главные проблемы аэропорта – это отсутствие парковочных мест и пробки.

"На данный момент пандус перестраивается, и из-за этого дорога, которая ведет на вылеты, закрыта. Мы планируем закончить реконструкцию пандуса к июлю-августу этого года. После этого планируем построить новый пандус, который будет использоваться для международных рейсов", – пообещал Альп Эр Тунга Эрсой.

В связи с этим президент Международного аэропорта Алматы попросил жителей и гостей города набраться терпения, поскольку проблемы с пробками продолжатся до следующего года. Ровно столько времени нужно для того, чтобы закончить все проекты.

"Когда мы откроем путь на вылеты, проблемы будут решены, так как появится альтернативная дорога к зонам вылета. Кроме того, когда запустим новый VIP-терминал, площадки южного VIP будут использоваться для парковки. Второй пандус также расширит зону парковки", – заверил он.

Ранее Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, что новый терминал аэропорта Алматы могут открыть в мае-июне 2024 года.