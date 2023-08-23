Когда решат проблему с пробками в аэропорту Алматы

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, когда наконец решат проблему с пробками и парковками возле воздушной гавани, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента Международного аэропорта Алматы, ему известно о причинах проблемы: они связаны с малой вместимостью существующего терминала.





"Так как вместительность нынешнего терминала очень маленькая, мы сталкиваемся с такими проблемами, как большие пробки на парковочной зоне. Пандус мы официально планируем открыть 29 августа. Он позволит нам разделить ту пробку, которая создается на первом этаже, на два уровня. И поскольку мы разделим трафик на два этажа, у нас будет меньше пробок создаваться на нижнем этаже", – сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

По словам руководителя аэропорта, доступ на пандус будет как для международных, так и для внутренних вылетов. Также для удобства пассажиров создадут дополнительные парковочные места.

"Чуть дальше этого здания находится южный VIP-терминал. Перед ним будет дополнительная парковка. Помимо этого, под пандусом будут также дополнительные места. В общей сложности мы планируем создать около 1000-1100 дополнительных парковочных мест", – добавил Альп Эр Тунга Эрсой.

В апреле Альп Эр Тунга Эрсой уже обещал, что проблему с парковками в алматинском аэропорту решат к июлю-августу.