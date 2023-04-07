"Не стоит повторять моих ошибок": Алмазбек Атамбаев дал совет Садыру Жапарову

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался о 13-й годовщине Апрельской революции. Он также прокомментировал президентство нынешнего президента Садыра Жапарова, сообщает Zakon.kz.

Алмазбек Атамбаев заявил, что 7 апреля 2010 года, несмотря на расстрел митингующих, "простые люди выстояли и показали миру, что не позволят править собой путем убийств политиков и журналистов, насаждения страха в обществе, не станут терпеть грабителей во власти".

Бывший президент Кыргызстана отметил, что Апрельская революция стала началом больших преобразований в стране. Атамбаев выразил мнение, что с 2018 года "тогдашние власти допустили откат от завоеваний Апрельской революции". В этот период республику возглавлял друг и ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков.

"Я видел, как некоторые люди из окружения Садыра Жапарова хотели бы реабилитации режима Бакиевых, возврата к прошлому. И рад, что он не поддержал их тогда. Надеюсь, глава государства сам разберется во всем. В Кыргызстане и так много нерешенных проблем. Есть разные взгляды и подходы к их решению. Есть ошибки и перегибы. Но сейчас делается немало хорошего. Это бесспорно. Считаю правильным дать президенту возможность спокойно доработать свой срок". Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев посоветовал Садыру Жапарову не доверять тем, кто докладывает ему о разных надуманных заговорах и фабрикует уголовные дела на пустом месте. Особенно против СМИ, журналистов, блогеров и, что не менее вредно, против отечественного бизнеса.

"Надо помнить, что оппозиция – это обязательный элемент развития в любой демократической стране. Не стоит повторять моих ошибок. Это только бросает тень на главу государства и республику в целом". Алмазбек Атамбаев

7 апреля 2010 года в Кыргызстане свергли президента Курманбека Бакиева. Бакиев покинул страну с членами своей семьи, после чего власть перешла временному правительству. По официальным данным, во время Апрельской революции погибли 77 человек, 306 получили ранения.