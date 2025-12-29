Алмазбек Атамбаев утратил высшие награды Кыргызстана по указу Садыра Жапарова
Как отмечено на сайте главы Кыргызстана, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года и на основании закона "О государственных наградах" и Конституции КР.
Согласно указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих наград:
- звания "Кыргыз Республикасынын Баатыры";
- ордена "Манас" II степени;
- ордена "Данакер";
- медали "Данк".
Также отменены все президентские указы, на основании которых эти награды были ранее присуждены.
В дополнительной части отмечено, что службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре поручено изъять государственные награды и документы к ним и передать их в государственный фонд наград.
Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.
Немного ранее рассказывали, что в Бишкеке блогера Акуму оштрафовали за ИИ-изображение с президентом Садыром Жапаровым. Теперь девушка заплатит за творческий "порыв" 5500 сомов (более 32 тысяч тенге).