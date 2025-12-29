#Казахстан в сравнении
Мир

Алмазбек Атамбаев утратил высшие награды Кыргызстана по указу Садыра Жапарова

Садыр Жапаров, президент Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:59 Фото: president.kg
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 декабря 2025 года, подписал указ о лишении Алмазбека Атамбаева всех государственных наград, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы Кыргызстана, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года и на основании закона "О государственных наградах" и Конституции КР.

Согласно указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих наград:

  • звания "Кыргыз Республикасынын Баатыры";
  • ордена "Манас" II степени;
  • ордена "Данакер";
  • медали "Данк".

Также отменены все президентские указы, на основании которых эти награды были ранее присуждены.

В дополнительной части отмечено, что службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре поручено изъять государственные награды и документы к ним и передать их в государственный фонд наград.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.

Немного ранее рассказывали, что в Бишкеке блогера Акуму оштрафовали за ИИ-изображение с президентом Садыром Жапаровым. Теперь девушка заплатит за творческий "порыв" 5500 сомов (более 32 тысяч тенге).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
