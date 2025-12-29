Алмазбек Атамбаев утратил высшие награды Кыргызстана по указу Садыра Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 декабря 2025 года, подписал указ о лишении Алмазбека Атамбаева всех государственных наград, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы Кыргызстана, решение принято во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года и на основании закона "О государственных наградах" и Конституции КР.

Согласно указу, Алмазбек Атамбаев лишен следующих наград:

звания "Кыргыз Республикасынын Баатыры";

ордена "Манас" II степени;

ордена "Данакер";

медали "Данк".

Также отменены все президентские указы, на основании которых эти награды были ранее присуждены.

В дополнительной части отмечено, что службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре поручено изъять государственные награды и документы к ним и передать их в государственный фонд наград.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.



