Ретроградный Меркурий и начало коридора затмений: что нельзя делать в эти дни

Этой весной ожидаются два астрологических явления – коридор затмений и ретроградный Меркурий. Какое влияние они окажут на землян и что нужно знать об этом периоде – рассказала Zakon.kz казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

20 апреля начнется солнечное затмение, которое продлится двухнедельным коридором до лунного затмения – 5 мая. Специалисты утверждают, что этот период будет ярким, огненным и взрывоопасным на выплеск эмоций.

"Издревле затмения приносили усиление военных конфликтов, митинги, природные катаклизмы, пожары, эпидемии и вымирание скота. Учитывая, что это затмение будет сопровождаться ретро Меркурием, существует риск опасности, связанной с воздухом: возгораний, вирусных болезней, которые передаются воздушно-капельным путем". Айсулу Ахимова

Полнолуние скажется на сфере отношений. Актуальны будут вопросы личных амбиций и целей внутри пары. Внутреннее "Я" будет очень чувствительным к пренебрежительному отношению и недостаточному проявлению внимания. Есть риск, что взаимные претензии и недовольства партнером вырвутся наружу.

По мнению специалиста, свое воздействие эклипсы начинают проявлять за несколько дней, чаще всего – за три дня. В этот период нумеролог советует приостановить все важные дела.

"В апреле месяце я рекомендую замедлиться за неделю или как минимум за пять дней до начала коридора. Период затмений сопровождается различными ситуациями, связанными с внутренними тревогами и потерей устойчивости. Как следствие, мы не всегда можем дать объективную оценку происходящему, склонны ошибаться". Айсулу Ахимова

Как отмечает нумеролог, это затмение может обострить конфликты и ссоры не только на уровне общения, но и в политическом плане.

Как правило, подчеркивает эксперт, затмения – тот самый период, когда хорошо бы переосмыслить свои поступки в жизни и пройти кармические задачи.

"Хорошо в этот период заглянуть внутрь себя и понять, где в прошлом вы могли оступиться и ошибиться. К вопросу личных, семейных и романтических отношений: это время неоднозначно, не стоит форсировать события, либо принимать импульсивные решения о расставании". Айсулу Ахимова

Но в то же время, добавила нумеролог, если в эти дни произойдет встреча или неожиданное знакомство, то это может оказаться судьбоносным и важным событием, которое оставит след в жизни каждого на несколько лет вперед.

Говоря о бизнесе и финансах, Айсулу Ахимова рекомендует учитывать влияние планеты Меркурий, которая начнет свое ретроградное движение в период затмения. Это значит, что вопросы крупных займов и новых проектов лучше отложить. При этом очень хорошо отдать все долги и закрыть все обязательства, исполнить ранее данные обещания.

"Период затмений и коридор между эклипсами – некая точка собственного роста для каждого из нас, отработка незавершенных программ и кармических долгов. В это время важно всесторонне анализировать ситуацию". Айсулу Ахимова

Нумеролог и психолог советует в этот период отойти от обыденных вещей, обратиться в сторону простых радостей и ценностей, искать важное в повседневных мелочах: хорошо начать обучение, найти хобби, попробовать себя в творчестве и медитации.

"Обязательно включите в этот двухнедельный период пешие прогулки и дыхательные практики. Все это способствует снижению тревоги и повышает тонус. Даже при приготовлении еды не лишним будет подходить к этому повседневному ритуалу позитивно: включать музыку и подходить к процессу готовки только в хорошем настроении и в состоянии здорового духа", – отметила психолог-нумеролог.

Также в дни затмений – 20 апреля и 5 мая – не стоит есть мясо и тяжелую животную пищу. Добавьте больше овощей и зелени.

По словам Айсулу Ахимовой, если организму не хватает витаминов, он истощен, то затмения способны спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

"В эти дни могут беспокоить головные боли и перепады давления. Стоит снизить нагрузку на тело, особенно на позвоночник и крестец. Принимайте ванны с контрастным душем. При этом благоприятны будут водные процедуры, наиболее подходящие лично для вас". Айсулу Ахимова

Базовые рекомендации в этот период:

Не стоит начинать строительство или ремонт.

Переезд лучше запланировать на другое время.

Не лучшее время устраиваться на новую работу.

Не рекомендуется брать в долг.

Нужно постараться перенести операции и хирургические вмешательства на другую дату.

Не надо начинать новые проекты, так как есть риск, что они затянутся и все пойдет не по плану.

Нумеролог призывает не торопить события, избегать спорных ситуаций, стараясь быть максимально спокойным. Это поможет в большей степени взрастить в себе только созидательную энергию для будущего роста.