Ретроградный Меркурий и начало коридора затмений: что нельзя делать в эти дни
20 апреля начнется солнечное затмение, которое продлится двухнедельным коридором до лунного затмения – 5 мая. Специалисты утверждают, что этот период будет ярким, огненным и взрывоопасным на выплеск эмоций.
"Издревле затмения приносили усиление военных конфликтов, митинги, природные катаклизмы, пожары, эпидемии и вымирание скота. Учитывая, что это затмение будет сопровождаться ретро Меркурием, существует риск опасности, связанной с воздухом: возгораний, вирусных болезней, которые передаются воздушно-капельным путем".Айсулу Ахимова
Полнолуние скажется на сфере отношений. Актуальны будут вопросы личных амбиций и целей внутри пары. Внутреннее "Я" будет очень чувствительным к пренебрежительному отношению и недостаточному проявлению внимания. Есть риск, что взаимные претензии и недовольства партнером вырвутся наружу.
По мнению специалиста, свое воздействие эклипсы начинают проявлять за несколько дней, чаще всего – за три дня. В этот период нумеролог советует приостановить все важные дела.
"В апреле месяце я рекомендую замедлиться за неделю или как минимум за пять дней до начала коридора. Период затмений сопровождается различными ситуациями, связанными с внутренними тревогами и потерей устойчивости. Как следствие, мы не всегда можем дать объективную оценку происходящему, склонны ошибаться".Айсулу Ахимова
Как отмечает нумеролог, это затмение может обострить конфликты и ссоры не только на уровне общения, но и в политическом плане.
Как правило, подчеркивает эксперт, затмения – тот самый период, когда хорошо бы переосмыслить свои поступки в жизни и пройти кармические задачи.
"Хорошо в этот период заглянуть внутрь себя и понять, где в прошлом вы могли оступиться и ошибиться. К вопросу личных, семейных и романтических отношений: это время неоднозначно, не стоит форсировать события, либо принимать импульсивные решения о расставании".Айсулу Ахимова
Но в то же время, добавила нумеролог, если в эти дни произойдет встреча или неожиданное знакомство, то это может оказаться судьбоносным и важным событием, которое оставит след в жизни каждого на несколько лет вперед.
Говоря о бизнесе и финансах, Айсулу Ахимова рекомендует учитывать влияние планеты Меркурий, которая начнет свое ретроградное движение в период затмения. Это значит, что вопросы крупных займов и новых проектов лучше отложить. При этом очень хорошо отдать все долги и закрыть все обязательства, исполнить ранее данные обещания.
"Период затмений и коридор между эклипсами – некая точка собственного роста для каждого из нас, отработка незавершенных программ и кармических долгов. В это время важно всесторонне анализировать ситуацию".Айсулу Ахимова
Нумеролог и психолог советует в этот период отойти от обыденных вещей, обратиться в сторону простых радостей и ценностей, искать важное в повседневных мелочах: хорошо начать обучение, найти хобби, попробовать себя в творчестве и медитации.
"Обязательно включите в этот двухнедельный период пешие прогулки и дыхательные практики. Все это способствует снижению тревоги и повышает тонус. Даже при приготовлении еды не лишним будет подходить к этому повседневному ритуалу позитивно: включать музыку и подходить к процессу готовки только в хорошем настроении и в состоянии здорового духа", – отметила психолог-нумеролог.
Также в дни затмений – 20 апреля и 5 мая – не стоит есть мясо и тяжелую животную пищу. Добавьте больше овощей и зелени.
По словам Айсулу Ахимовой, если организму не хватает витаминов, он истощен, то затмения способны спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.
"В эти дни могут беспокоить головные боли и перепады давления. Стоит снизить нагрузку на тело, особенно на позвоночник и крестец. Принимайте ванны с контрастным душем. При этом благоприятны будут водные процедуры, наиболее подходящие лично для вас".Айсулу Ахимова
Базовые рекомендации в этот период:
- Не стоит начинать строительство или ремонт.
- Переезд лучше запланировать на другое время.
- Не лучшее время устраиваться на новую работу.
- Не рекомендуется брать в долг.
- Нужно постараться перенести операции и хирургические вмешательства на другую дату.
- Не надо начинать новые проекты, так как есть риск, что они затянутся и все пойдет не по плану.
Нумеролог призывает не торопить события, избегать спорных ситуаций, стараясь быть максимально спокойным. Это поможет в большей степени взрастить в себе только созидательную энергию для будущего роста.