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284 подозреваемых в особо тяжких преступлениях разыскивают силовики Казахстана

Почти 300 подозреваемых в особо тяжких преступлениях разыскивают силовики Казахстана Фото: gov.kz
7 апреля в Генпрокуратуре обсудили принимаемые меры по повышению эффективности розыска, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что заседание прошло с участием руководителей КНБ, АПК, АФМ, МВД, начальников территориальных органов уголовного преследования и прокуратуры, где были рассмотрены вопросы повышения эффективности розыска подозреваемых лиц.

"В результате совместной работы правоохранительных органов количество разыскиваемых за последние три года снизилось с 5 до 2,5 тысяч, т.е. в два раза. На сегодня 284 лица разыскиваются за совершение особо тяжких преступлений, 1553 тяжких, 574 средней и небольшой тяжести. С начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц уже задержано 473, что составляет 70%".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины на сегодняшний день в страну возвращено 95 граждан.

Как сказано, что это стало возможным в результате скоординированной деятельности органов уголовного преследования, ежедневного мониторинга розыскных баз данных и организации встречных прокурорских проверок, а также тесного взаимодействия с международными партнерами.

Помимо комплекса организационных и правовых мер, для поимки преступников активно внедряются цифровые технологии. Разработан отечественный алгоритм распознавания лиц, с помощью которого уже установлены более 20 подозреваемых. С 2022 года реализуется система "Электронный журнал розыска", обеспечивающий повышение эффективности розыскной работы.

Наряду с этим на совещании озвучены проблемные вопросы, в том числе необходимость увеличения штатной численности сотрудников полиции, задействованных в поимке преступников на территории иностранных государств, а также взыскания с разыскиваемых лиц процессуальных издержек.

В завершении мероприятия руководителям органов уголовного преследования и прокурорам областей рекомендовано усилить работу по розыску и экстрадиции преступников. Также поручено принять организационно-правовые и иные меры, направленные на недопущение уклонения от явки в органы следствия и суда подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В целом, работа по розыску и поимке преступников продолжается.

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Анастасия Московчук
Генеральная прокуратура Казахстан
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