Происшествия

В Казахстане задержан иностранец, подозреваемый в особо тяжком преступлении

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 10:42 Фото: pexels
В Казахстане транспортные полицейские задержали иностранца по международному розыску, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК:

"28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз задержали 42-летнего иностранного гражданина".

При проверке выяснилось, что мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

"В настоящий момент задержанный помещен в следственный изолятор Шымкента, а инициатор розыска был уведомлен. Ведется работа по вопросу экстрадиции".Пресс-служба МВД РК

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к подросткам, напомнив про преступление, за которое можно лишиться свободы до 20 лет.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
