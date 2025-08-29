В Казахстане задержан иностранец, подозреваемый в особо тяжком преступлении

В Казахстане транспортные полицейские задержали иностранца по международному розыску, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК:

"28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз задержали 42-летнего иностранного гражданина".

При проверке выяснилось, что мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

"В настоящий момент задержанный помещен в следственный изолятор Шымкента, а инициатор розыска был уведомлен. Ведется работа по вопросу экстрадиции". Пресс-служба МВД РК

