В Казахстане задержан иностранец, подозреваемый в особо тяжком преступлении
В Казахстане транспортные полицейские задержали иностранца по международному розыску, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 29 августа 2025 года, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК:
"28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз задержали 42-летнего иностранного гражданина".
При проверке выяснилось, что мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления.
"В настоящий момент задержанный помещен в следственный изолятор Шымкента, а инициатор розыска был уведомлен. Ведется работа по вопросу экстрадиции".Пресс-служба МВД РК
Ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к подросткам, напомнив про преступление, за которое можно лишиться свободы до 20 лет.
