Почти килограмм волос и шерсти извлекли из желудка 10-летнего мальчика в Алматы

В Алматы хирурги извлекли из желудка мальчика 900-граммовый клубок волос и шерсти. 10-летний пациент поступил в детскую больницу в экстренном порядке с жалобами на боли в животе, рвоту, боль и слабость, сообщает Zakon.kz.

По словам матери, мальчик имел вредную привычку жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. Он выдергивал и съедал ворсинки ковра.

"Врачи провели операцию в течение 90 минут. Был извлечен гигантский трихобезоар желудка и двенадцатиперстной кишки. В желудке мальчика образовался 900-граммовый клубок волос и шерсти с примесью слизи и пищи диаметром 20 на 15 см". Пресс-служба детской городской клинической больницы №2 Алматы

Как отметил заведующий хирургическим отделением ДГКБ №2 Марат Каптагаев, трихобезоар представлял собой скопление свалявшихся непереваренных веществ – волос и шерсти с пищевыми массами, которые, скатываясь в желудочном соке, сбились в плотный клубок.



"В связи с тяжестью общего состояния мальчика и сложностью проведенной операции пациент несколько дней находился в отделении реанимации, затем получал дальнейшее лечение в хирургическом отделении и на 11-сутки был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии", – рассказал детский хирург.

В заключении добавлено, что родителям важно обращать особое внимание на патологические поведенческие реакции своих детей, а при наличии вышеуказанных вредных привычек сразу же обратиться к специалистам – психологам (психотерапевтам), невропатологам, гастроэнтерологам.



В феврале 2023 года стало известно об аналогичном случае. Тогда килограмм волос извлекли из желудка 11-летней девочки в Алматы.