Килограмм волос извлекли из желудка 11-летней девочки в Алматы

В Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы хирурги провели экстренную операцию 11-летней девочке с диагнозом "трихобезоар желудка", сообщает Zakon.kz.

По словам заведующего отделением гнойной и торакальной хирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Саматбека Мырзахмета, ребенка доставили в больницу 1 февраля. Девочку обследовали.

"На этапе инструментального обследования стало ясно, что желудок заполнен большим количеством эхонегативных образований, формирующих массивные "звуковые дорожки". Результаты исследования свидетельствовали о наличии в полости желудка объемного образования: в желудке определяется инородное тело грязно-черного цвета, заполняющее весь его объем, состоящее из множества разнородных частиц, сплетений волос, слизи". Саматбек Мырзахмет

Детский хирург ЦДНМП, к.м.н. Сауле Сулейманова добавила, что под наркозом врачи экстренно провели операцию.

"В полости желудка обнаружено и удалено плотное образование больших размеров: инородное тело (трихобезоар) размерами 16*6*5 см, весом 1000 г, представленное конгломератом множества волос, склеенных между собой, пропитанных пищевыми массами и слизью". Сауле Сулейманова





Фото: пресс-служба ЦДНМП Алматы





По данным Центра, это первый случай с диагнозом "Трихобезоар желудка" в 2023 году.



Врачи предупреждают:

Трихобезоары формируются у детей, страдающих девиантным поведением (трихотилломания, трихофагия). Детям с психическими отклонениями, которые находятся на диспансерном наблюдении, должен выполняться регулярный ультразвуковой мониторинг брюшной полости с исследованием всех органов. Детям с отягощенным неврологическим фоном: вегетососудистой дистонией, судорожными приступами, синдромом невротических состояний, неврозом навязчивых состояний (патологическая склонность играть, выдергивать, глотать волосы, грызть ногти) следует выполнять ультразвуковой скрининг брюшной полости.

27 января сообщалось о мужчине, проглотившем зубочистку.

5 февраля в Алматинской области из желудка мужчины извлекли столовую ложку.