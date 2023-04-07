В Казахстане обновили правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков

Антикоррупционная служба разработала поправки в Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах для облегчения их понимания приводится разъяснение таких понятий, как:

коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;



– возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; объект внешнего анализа коррупционных рисков – государственный орган или его ведомство, государственная организация, субъект квазигосударственного сектора, деятельность которого подлежит внешнему анализу коррупционных рисков;

– государственный орган или его ведомство, государственная организация, субъект квазигосударственного сектора, деятельность которого подлежит внешнему анализу коррупционных рисков; уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

– государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения; иные субъекты противодействия коррупции – государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.

Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, в случае их отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности.

При этом совместное решение принимается на основании:

результатов антикоррупционного мониторинга;

инициативного обращения объекта внешнего анализа коррупционных рисков и решения уполномоченного органа о его проведении;

поручений президента РК, премьер-министра РК, Администрации президента РК, решений и рекомендаций консультативно-совещательных органов при президенте РК, председателя уполномоченного органа;

результатов социологического исследования.

Ранее в этот список не входили председатель уполномоченного органа и результаты социсследования.

Вместе с тем добавлены пункты о том, что уполномоченный орган информирует объект внешнего анализа коррупционных рисков о необходимости проведения внешнего анализа коррупционных рисков.

Совместное решение о проведении внешнего анализа коррупционных рисков принимается в срок не позднее 10 рабочих дней с момента инициирования внешнего анализа уполномоченным органом или объектом внешнего анализа коррупционных рисков.

В случае отказа в проведении внешнего анализа коррупционных рисков в указанный срок уполномоченный орган или объект внешнего анализа коррупционных рисков представляют его инициатору мотивированные обоснования причин отказа, с возможностью переноса срока его проведения.

При принятии совместного решения о проведении внешнего анализа коррупционных рисков объект внешнего анализа коррупционных рисков и уполномоченный орган утверждают реестр направлений, подлежащих внешнему анализу коррупционных рисков.

Указывается, что внешний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней рабочей группой, созданной совместным решением.

При этом дополнено, что к проведению внешнего анализа коррупционных рисков, а также к обсуждению его результатов и мониторингу реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков привлекаются члены Общественного совета, в случае его наличия при объекте внешнего анализа коррупционных рисков, а также специалисты или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.

При необходимости изучения дополнительных материалов при проведении внешнего анализа коррупционных рисков путем подписания совместного решения первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, в случае их отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности, устанавливается новый срок его проведения, не превышающий 30 рабочих дней.

При этом оговаривается, что срок проведения внешнего анализа коррупционных рисков приостанавливается в исключительных случаях, препятствующих его проведению, до их устранения на основании совместного решения первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, в случае их отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности.

Также ранее в Правилах не были установлены функции рабочей группы. Они включают:

сообщать об имеющихся коррупционных рисках; давать разъяснения касательно деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков; готовить предложения и рекомендации по устранению коррупционных рисков и совершенствованию норм законодательства, затрагивающих деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа включает в себя изучение следующих вопросов:

управление персоналом;

урегулирование конфликта интересов;

оказание государственных услуг;

выполнение разрешительных функций;

реализация контрольно-надзорных функций;

разработка и эксплуатация информационных систем;

иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Сюда был добавлен вопрос по разработке и эксплуатации информационных систем.

Кроме того, в Правилах появился новый пункт о том, что во время проведения внешнего анализа коррупционных рисков члены рабочей группы при обнаружении нарушений законодательства либо признаков совершения уголовного или административного правонарушения принимают меры в соответствии со статьей 24 Закона.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков рабочей группой готовится аналитическая справка, содержащая информацию о выявленных коррупционных рисках и рекомендации по их устранению.

Добавлено, что после подготовки аналитической справки уполномоченный орган и объект внешнего анализа коррупционных рисков согласовывают ее и подписывают в течение десяти рабочих дней.

В случае несогласия с аналитической справкой объект внешнего анализа коррупционных рисков в срок, указанный в части первой настоящего пункта, представляет рабочей группе обоснования причин несогласия.

В случае согласия с обоснованиями причин несогласия, предоставленными объектом внешнего анализа коррупционных рисков, рабочая группа дорабатывает аналитическую справку в течение десяти рабочих дней со дня их предоставления.

Если рабочая группа не соглашается с обоснованиями причин несогласия, уполномоченный орган в срок, указанный в части третьей настоящего пункта, направляет аналитическую справку с приложением обоснованного отказа объекта внешнего анализа коррупционных рисков для согласования в вышестоящий орган объекта внешнего анализа коррупционных рисков, при его отсутствии выносит рассмотрение аналитической справки на обсуждение Общественного совета, созданного при уполномоченном органе.

Также появился новый пункт о том, что при установлении необоснованного неисполнения либо затягивания исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, уполномоченный орган инициирует вопрос о рассмотрении соответствующей ответственности лиц.

Вопросы полноты и качества исполнения рекомендаций рассматриваются на Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, комиссиях по вопросам противодействия коррупции областей, городов республиканского значения, столицы, а также иных консультативно-совещательных органов.

Еще одна новая норма говорит о том, что при выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах объект внешнего анализа коррупционных рисков направляет сведения об их наличии в соответствующий уполномоченный орган (разработчику).

Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.

Как поясняется, поправки в правила были внесены в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

В частности, план реализации концепции предусматривает развитие внутренних и внешних анализов коррупционных рисков, в том числе путем:

внедрения проектного подхода;

совершенствования правил проведения анализов коррупционных рисков;

обязательного вовлечения общественных советов в процесс внутреннего и внешнего анализов коррупционных рисков, обсуждения и мониторинга реализации рекомендаций;

дополнения источников проведения правового мониторинга рекомендациями внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков;

рассмотрения результатов правового мониторинга на заседаниях общественного совета.

В проекте приказа также учтены предложения Межведомственной рабочей группы, проводившей работу в соответствии с решением Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 апреля.