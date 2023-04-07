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Курс доллара снизился на торгах 7 апреля

валюта, деньги, курс Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,01 тенге, понизившись на 2,11 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по евро, юаню и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 487,84 тенге, юаня – 65,05, рубля – 5,54тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-450 тенге, евро – по 485-491 тенге, российские рубли – по 5,4-5,7 тенге.

Цены на нефть разгоняются из-за решения ОПЕК+. На этой неделе стоимость барреля нефти марки Brent перевалила отметку в 86 долларов на фоне сообщения стран ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота".


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