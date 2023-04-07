ВВС США ослабили требования к жировой массе абитуриентов для увеличения набора в армию

В связи с растущим кризисом ожирения в Вооруженных силах США ВВС ослабили ограничения по количеству жира в организме для новобранцев, желающих стать военнослужащими, сообщает Zakon.kz.

Для новобранцев, желающих стать военнослужащими ВВС, допустимый процент жира в организме увеличился до 26% ИМТ (индекс массы тела) для мужчин и 36% – для женщин. Предыдущее требование составляло 20% для мужчин и 28% – для женщин, сообщает New York Post.

"ВВС стремятся открыть возможность для отбора более широкого круга молодых американцев для службы. Эти изменения приводят ВВС в соответствие с политикой Министерства обороны. Новые стандарты содержания жира в теле являются частью нескольких инициатив ВВС, направленных на привлечение большего числа кандидатов, желающих поступить на службу, не снижая при этом стандартов набора лучших американцев для службы нашей стране. Пресс-секретарь службы призыва ВВС США Лесли Браун

Изменения критериев ИМТ позволят ежемесячно принимать на службу в ВВС до 100 новобранцев.



Оценка состава тела (также известная в армии как "тест с лентой") варьируется для каждого рода войск, некоторые из них более строгие, чем другие.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), каждый третий взрослый в возрасте 17-24 лет имеет слишком большой избыточный вес, чтобы служить в армии.

Только трое из четырех человек достаточно физически активны, чтобы справиться с жесткими требованиями к тренировкам в военно-спортивных лагерях.

С 2018 года 71% взрослых жителей США не могут поступить на военную службу из-за своего веса, уровня образования и/или судимости.

"Военные испытывают все большие трудности с набором солдат в результате отсутствия физической активности, ожирения и недоедания среди молодежи нашей страны. Если не решить эти проблемы сейчас, это повлияет на нашу будущую национальную безопасность". Генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг

По данным CDC, в 2020 году среди военнослужащих, находящихся на действительной военной службе во всех Вооруженных силах, 19% всех военнослужащих будут страдать ожирением.



Министерство обороны тратит почти 1,5 млрд долларов в год на борьбу с расходами на здравоохранение, связанными с ожирением действующих и бывших военнослужащих и их семей, включая ресурсы, необходимые для замены военнослужащих, уволенных со службы из-за их веса.