В США трансгендерам запретили служить в армии

Армия США запретила трансгендерам служить в Вооруженных силах, сообщает Zakon.kz.

Такое решение связано с указом Трампа о запрете службы трансгендеров в армии США, а также о признании только двух полов – мужского и женского.

"Армия США больше не будет разрешать трансгендерам вступать в ряды Вооруженных сил, а также прекратит проводить или облегчать процедуры, связанные с гендерной трансформацией военнослужащих", – говорится в сообщении американских ВС в соцсети X.

The #USArmy will no longer allow transgender individuals to join the military and will stop performing or facilitating procedures associated with gender transition for service members.



Stay tuned for more details. — U.S. Army (@USArmy) February 14, 2025

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