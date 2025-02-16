#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
495.28
518.41
5.44
Мир

В США трансгендерам запретили служить в армии

США, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 08:43 Фото: Х/USArmy
Армия США запретила трансгендерам служить в Вооруженных силах, сообщает Zakon.kz.

Такое решение связано с указом Трампа о запрете службы трансгендеров в армии США, а также о признании только двух полов – мужского и женского.

"Армия США больше не будет разрешать трансгендерам вступать в ряды Вооруженных сил, а также прекратит проводить или облегчать процедуры, связанные с гендерной трансформацией военнослужащих", – говорится в сообщении американских ВС в соцсети X.

Дональд Трамп продолжает бороться с наследием своего предшественника. Он активно принялся зачищать Вашингтон от представителей команды Джо Байдена.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Бывшая пресс-секретарь Байдена потеряла еще одну работу
Мир
08:10, Сегодня
Бывшая пресс-секретарь Байдена потеряла еще одну работу
Аккаунт Гитлера появился в социальной сети
Мир
07:17, Сегодня
Аккаунт Гитлера появился в социальной сети
Саммит БРИКС: известны дата и место проведения
Мир
06:40, Сегодня
Саммит БРИКС: известны дата и место проведения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: